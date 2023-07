https://sputniknews.lat/20230710/erdogan-el-ingreso-de-turquia-en-la-ue-abriria-para-suecia-el-camino-hacia-la-otan-1141408959.html

Erdogan: el ingreso de Turquía en la UE abriría para Suecia el camino hacia la OTAN

Erdogan: el ingreso de Turquía en la UE abriría para Suecia el camino hacia la OTAN

ESTAMBUL (Sputnik) — El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, declaró que el ingreso de Suecia en la OTAN será posible después de que Turquía se... 10.07.2023, Sputnik Mundo

Erdogan también señaló que informó sobre esa condición al presidente de Estados Unidos, Joe Biden. Turquía tiene el estatus de candidato desde 1999. La última en ingresar en la UE fue Croacia, eso sucedió en 2013, el proceso llevó diez años. Las negociaciones entre Turquía y la Unión Europea sobre los viajes sin visa siguen de hecho suspendido desde 2016. A su vez, la Comisión Europea (CE) considera que no hay relación entre la ratificación por Turquía de la adhesión de Suecia a la OTAN y los avances de Turquía para unirse la Unión Europea.El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, sostendrá el 10 de julio negociaciones, en Vilna, con Erdogan y el primer ministro sueco, Ulf Kristersson, en un intento de eliminar las trabas en el camino de Suecia hacia la Alianza Atlántica. La reunión se celebrará en vísperas de la cumbre de la OTAN, que sesionará entre el 11 y el 12 de julio y en que se preveía anunciar la admisión de un nuevo miembro, pero hasta ahora no se ha podido acordar. Finlandia y Suecia presentaron las solicitudes de adhesión a la Alianza Atlántica en mayo de 2022, en el contexto de los sucesos en Ucrania. El 4 de abril de 2023, Finlandia se convirtió en el miembro 31 de la OTAN. La solicitud de Suecia hasta ahora no ha recibido la aprobación por parte de Hungría y Turquía.

