Inteligencia rusa: EEUU quiere plantar en Rusia la idea de una lucha violenta contra las autoridades

Inteligencia rusa: EEUU quiere plantar en Rusia la idea de una lucha violenta contra las autoridades

El Departamento de Estado de EEUU envió instrucciones a las empresas de telecomunicaciones y medios estadounidenses sobre cómo cubrir los acontecimientos en... 10.07.2023

"El Departamento de Estado de EEUU se ha convertido finalmente en el 'Ministerio de la Verdad' predicho por George Orwell y está dictando a los medios estadounidenses exactamente lo que deben escribir y decir", consta el comunicado, citando al director del Servicio de Inteligencia Exterior ruso, Serguéi Narishkin. Según la información de que dispone el ente ruso, en junio el órgano estadounidense envió instrucciones a los principales consorcios de telecomunicaciones, como AT&T, Comcast Corporation, Graham Media Group, Nash Holdings, Newsweek Publishing y The New York Times Company, para que tergiversaran los acontecimientos en Rusia y otros temas relacionados.Así, las autoridades del país norteamericano exigieron esencialmente que los medios enmarcaran su trabajo sobre Moscú "en el espíritu de las acciones subversivas", evaluó la inteligencia rusa.Esto se hace "para implicar a la población en acciones de protesta, se propone difundir más activamente invenciones sobre la debilidad del Estado ruso, su incapacidad para defender sus territorios y la inevitabilidad de la derrota en la confrontación con Occidente", explicó el ente.Asimismo, prosiguió, debe prestarse especial atención a la "influencia radicalizante" sobre los jóvenes y adolescentes: los opositores fugitivos, así como los rusos implicados en acciones de sabotaje y terrorismo contra el Ejército y la población civil de Rusia, tendrían que convertirse en ejemplos para ellos. El objetivo es convencerlos de que el derrocamiento del Gobierno actual puede garantizar al país un "futuro brillante"."No es sorprendente que la Administración de EEUU haya subordinado por completo a los medios estadounidenses, convirtiéndolos en un instrumento obediente de la lucha por la política exterior. El pisoteo de la libertad de expresión en Occidente no es nada nuevo desde hace mucho tiempo", subrayó el organismo. Es lamentable que el Departamento de Estado se haya convertido en un "apestoso vertedero de basura informativa", concluyó el Servicio de Inteligencia ruso.

