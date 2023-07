https://sputniknews.lat/20230710/una-ruptura-total-con-china-es-algo-irreal-para-eeuu-que-se-ve-obligado-a-dialogar-1141411900.html

Una ruptura total con China "es algo irreal" para EEUU, que se ve obligado a dialogar

Tras varios años de deterioro constante de las relaciones políticas entre ambos países, el principal logro de la visita de la titular del Tesoro... 10.07.2023, Sputnik Mundo

El diálogo sobre cuestiones comerciales y económicas es importante en primer lugar porque permite prever con normalidad la política del socio en el futuro, dijo a Sputnik el profesor asociado del Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad de Nanjing, Gong Hongle.Según él, una situación en la que las dos mayores economías del mundo no mantengan contactos durante mucho tiempo entraña graves riesgos y es perjudicial tanto para los propios países como para la economía mundial en su conjunto.De esta manera, en opinión del experto, la creación de mecanismos de comunicación, especialmente los contactos entre dirigentes sobre cuestiones económicas y comerciales, sirve para estabilizar a largo plazo las relaciones económicas entre Pekín y Washington, garantizar su desenvolvimiento y, a su vez, contribuir al desarrollo estable de toda la economía mundial.Los lazos económicos entre estos dos países son muy estrechos y profundos, subraya Hongle, y ninguna de las partes puede permitir que se rompan por completo. Para EEUU, una ruptura de las relaciones con China no aportaría ningún beneficio, sino que solo aumentaría la probabilidad del colapso de su economía, estimó el internacionalista y consideró que cuando el país norteamericano manifestó que no quería cortar los vínculos económicos con la potencia asiática en cierto sentido demostró "sus verdaderas intenciones". Por un lado, temen que el deterioro de esos lazos tenga un impacto negativo en su economía. Por otro, les preocupa que el efecto acumulativo de los nexos económicos haga que los asiáticos superen a Estados Unidos en ámbitos relevantes. Por lo tanto, no quieren una ruptura y a la vez están haciendo esfuerzos adicionales para contener a Pekín, especialmente en el campo de la alta tecnología, explica el analista chino.En EEUU existe la creencia generalizada de que China debe ser contenida y es vista como un serio desafío. Sin embargo, se reconoce ampliamente que sin contactos económicos y comerciales con el gigante asiático, su economía y su sociedad no pueden desarrollarse. Aunque los argumentos a favor de la contención están más extendidos —especialmente entre varios grupos radicales o personajes como el gobernador de Florida y aspirante presidencial Ron DeSantis—, posiciones que han determinado la política norteamericana hacia el gigante asiático, Estados Unidos no apostará por una ruptura total con China porque "es algo irreal", asegura el académico Hongle.Así pues, ambos conceptos "existen simultáneamente" en la sociedad norteamericana. La visita de Yellen a China no afectará significativamente estas percepciones, ya que la política estadounidense hacia Pekín está generalmente formada y existe un consenso, señala el experto.Aunque se produzca un gran avance en algún aspecto de la cooperación bilateral, no tendrá un impacto significativo en la percepción ya formada en Estados Unidos de que China es un desafío estratégico y un importante competidor para ellos a largo plazo, deduce el especialista chino.

