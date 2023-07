https://sputniknews.lat/20230711/1141454049.html

Bloqueos, caos y un grupo criminal en la mira: ¿qué está pasado en el sur de México?

Bloqueos, caos y un grupo criminal en la mira: ¿qué está pasado en el sur de México?

Durante las últimas 24 horas, diversas manifestaciones en Chilpancingo, capital de Guerrero, estado del sur de México, han provocado caos y fuertes tensiones... 11.07.2023, Sputnik Mundo

2023-07-11T21:03+0000

2023-07-11T21:03+0000

2023-07-11T21:03+0000

américa latina

méxico

seguridad

guerrero

sociedad

los ardillos

andrés manuel lópez obrador

rosa icela rodríguez

drogas

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e7/07/0b/1141453456_0:297:3111:2047_1920x0_80_0_0_ae9db31d993f0ba5582963cabb7ff148.jpg

Las protestas han ocurrido en la Autopista del Sol —que relativamente liga a la Ciudad de México con el puerto de Acapulco—, a la altura del kilómetro 278, en el Parador del Marqués. Los inconformes han bloqueado ambos sentidos de la vialidad, una de las más importantes del país.De acuerdo con la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de México, Rosa Icela Rodríguez, las movilizaciones se originan por la detención de dos presuntos líderes del grupo delictivo Los Ardillos, uno de los más importantes de Guerrero."La manifestación fue originada por la detención de dos personas identificadas como líderes criminales que se detuvieron en posesión de cartuchos, cargadores y drogas. Están relacionados aparte con diversos delitos en esta región. [La gente] se movilizó para exigir la liberación de estas dos personas pertenecientes a una organización delictiva", comentó la funcionaria federal de seguridad en conferencia de prensa este 11 de julio.Derivado de las investigaciones por estos hechos, Rodríguez explicó que se identificó a Gilmar Jair 'N' y a Guillermo 'N', como los responsables de las movilizaciones. Ellos, dijo, obligaron a las personas a unirse a las protestas.Este 10 de julio, se reportó que más de una docena de elementos de seguridad fueron retenidos por los manifestantes —pertenecientes a la Guardia Nacional, Policía Estatal, Secretaría de Gobierno de Guerrero y Secretaría de Gobernación federal—. Al respecto, la titular de Seguridad aseveró que están en buen estado de salud.Quien también se pronunció sobre el tema fue el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, quien pidió a la población que no se deje influir por agrupaciones criminales. "No se dejen manipular, porque es una práctica de algunos grupos de la delincuencia. Van creando una base social de apoyo, que la consiguen a través de las mismas autoridades; los gobiernos anteriormente les entregaban despensas y ellos las repartían", destacó.Además, indicó que Guerrero es uno de los estados del país donde más apoyos sociales ha otorgado su Gobierno."Se está atendiendo a los pobres como nunca y los de Guerrero de esta región lo saben; yo no digo mentiras. Ahí es donde más apoyos sociales están llegando a las zonas más pobres. Solo les doy un dato: en [este estado] se entregan fertilizantes gratuitos a todos los productores", expuso el mandatario mexicano.¿Quiénes son Los Ardillos? De acuerdo con InSight Crime, Los Ardillos han tenido presencia criminal en Guerrero desde hace más de 20 años; sin embargo, a lo largo del tiempo sus giros de acción han cambiado, hasta hacerse cada vez más violentos. "Anteriormente, el grupo supervisaba la siembra de amapola y el tráfico de heroína, para lo cual obligaba a las comunidades locales a trabajar en los cultivos bajo sus órdenes, según denuncias de las víctimas ante la policía en 2019", apunta la organización en un informe. "Pero desde que bajó la demanda de heroína, Los Ardillos han comenzado a depender de la extorsión, el secuestro y la minería ilegal. Y también, en este escenario, la comunidad local debe pagar o ser reclutada para el trabajo forzado en beneficio de esos grupos".Hace apenas unos días, el actual líder de Los Ardillos, Celso Ortega Jiménez, alias La Vela, fue captado en una reunión con la presidenta municipal de la capital guerrerense, Norma Otilia Hernández. Chilpancingo se localiza en el centro de la entidad, con salida al océano Pacífico, y a unos 275 kilómetros al sur de la Ciudad de México.De acuerdo con la organización internacional Crisis Group, en Guerrero existe una alta tasa de impunidad que genera que el estado sea una zona de fuerte operación criminal y en la cual operan alrededor de 40 grupos de la delincuencia organizada. Tan solo entre enero y junio de 2023, en Guerrero se han registrado 678 casos de homicidio doloso, siendo el primer mes del año el más violento para la entidad, de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública mexicano.

https://sputniknews.lat/20221006/mexico-masacre-en-guerrero-revela-ausencia-del-estado-y-el-auge-de-bandas-criminales-1131253802.html

https://sputniknews.lat/20230621/un-dia-en-el-infierno-asi-entrena-la-guardia-nacional-de-mexico-para-enfrentar-al-narco--video-1140603798.html

méxico

guerrero

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

méxico, seguridad, guerrero, sociedad, los ardillos, andrés manuel lópez obrador, rosa icela rodríguez, drogas