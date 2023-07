https://sputniknews.lat/20230711/la-inaccion-occidental-ante-el-sabotaje-de-nord-stream-es-un-intento-de-cubrir-las-huellas-1141460762.html

La inacción occidental ante el sabotaje de Nord Stream es un "intento de cubrir las huellas"

La inacción occidental ante el sabotaje de Nord Stream es un "intento de cubrir las huellas"

El representante permanente de Rusia ante las Naciones Unidas, Vasíli Nebenzia, ha considerado que la inacción de Occidente en la investigación del sabotaje al... 11.07.2023, Sputnik Mundo

2023-07-11T21:33+0000

2023-07-11T21:33+0000

2023-07-11T22:15+0000

internacional

política

seguridad

alemania

onu

suecia

dinamarca

vasili nebenzia

📰 sabotajes contra los gasoductos nord stream

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e7/04/0a/1137958376_0:0:2876:1618_1920x0_80_0_0_e23aa63a5384fa807d9790ba7060afd7.jpg

"Son reveladores las declaraciones de la parte dedicada a la investigación sueca. Cito: 'La investigación ulterior mostrará si se puede sospechar que alguien cometió este crimen y después responsabilizarle de él'", señaló el representante. Según Nebenzia, de esta cita se deduce que las autoridades suecas no pretenden, desde un principio, identificar a los autores. "Por supuesto, aquí no se dice nada sobre la inevitabilidad del castigo en estas circunstancias. Esto es especialmente revelador dado que fueron los suecos los primeros en llegar al lugar de los hechos", añadió. Además, el representante permanente de Rusia ante la ONU ha refutado las afirmaciones de Alemania, Suecia y Dinamarca de que supuestamente ellos informaron a Rusia sobre el progreso de sus investigaciones sobre el sabotaje del Nord Stream, que une territorio ruso con suelo alemán para la distribución de gas, a través del mar Báltico."El Consejo de Seguridad y la comunidad internacional en general no tuvieron información sobre el progreso de la investigación hasta ayer. Las autoridades alemanas, danesas y suecas persistieron en no dar ninguna respuesta inteligible a nuestras peticiones y llamamientos", dijo Nebenzia. El funcionario del Kremlin ante la ONU aseveró que la carta de Dinamarca, Suecia y Alemania, distribuida la víspera, "es muy parecida a una disculpa". La misiva, señaló, repite "la falsa tesis de que Rusia fue supuestamente informada de la investigación".El diplomático continuó que "en este caso nuestros órganos de investigación y expertos podrían examinarla por su cuenta y en cualquier momento".Según sus palabras, Rusia planteará la cuestión del ataque a los Nord Stream en el Consejo de Seguridad de la ONU hasta que los autores sean identificados y rindan cuentas.El 26 de septiembre de 2022, tres de las cuatro líneas de los gasoductos rusos Nord Stream 1 y 2 fueron blanco de sabotaje con cargas explosivas en el fondo del mar Báltico cerca de una isla danesa y frente a las costas suecas, zonas bajo control de la OTAN.El pasado 8 de febrero, el periodista estadounidense Seymour Hersh, ganador del premio Pulitzer, afirmó que buzos militares de EEUU colocaron cargas explosivas bajo los gasoductos rusos durante los ejercicios Baltops de la OTAN, a mediados de 2022, que luego fueron activadas por los noruegos.Alemania, Dinamarca y Suecia se han negado a investigar el sabotaje conjuntamente con Rusia ni comparten con ella los resultados de sus pesquisas. El Kremlin declaró en repetidas ocasiones que la investigación del atentado contra los Nord Stream debe ser transparente y que el mundo debe conocer al culpable. Por su parte, la Fiscalía General rusa abrió investigación por un acto de terrorismo internacional.

https://sputniknews.lat/20230617/moscu-confronta-a-la-onu-por-sabotaje-del-nord-stream-la-investigacion-no-esta-cerrada-1140655987.html

alemania

suecia

dinamarca

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

política, seguridad, alemania, onu, suecia, dinamarca, vasili nebenzia, 📰 sabotajes contra los gasoductos nord stream