Los primeros hilos de una "telaraña cósmica" son captados por el telescopio James Webb

Se trata de una estructura de 3 millones de años luz de longitud, anclada por un cuásar extremadamente luminoso. 11.07.2023, Sputnik Mundo

"Las galaxias no están dispersas al azar por el universo. Se reúnen no solo en grupos, sino también en vastas estructuras filamentosas interconectadas con gigantescos vacíos estériles en el medio", explicó la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA, por sus siglas en inglés) del Gobierno norteamericano al anunciar el hallazgo en un comunicado.Utilizando el telescopio espacial James Webb, de la NASA, astrónomos han descubierto una disposición en forma de hilo de 10 galaxias que existieron solo 830 millones de años después del Big Bang. Según explicaron, la estructura de 3 millones de años luz de largo está anclada por un cuásar luminoso, una galaxia con un agujero negro supermasivo activo en su núcleo. El equipo de expertos involucrados en el hallazgo cree que el filamento eventualmente se convertirá en un cúmulo masivo de galaxias, muy parecido al Cúmulo de Coma, que contiene más de 1.000 galaxias identificadas"Me sorprendió lo largo y angosto que es este filamento", dijo uno de los astrónomos, Xiaohui Fan, miembro del equipo de la Universidad de Arizona en Tucson. "Esperaba encontrar algo, pero no esperaba una estructura tan larga y claramente delgada"."Esta es una de las estructuras filamentosas más antiguas que la gente haya encontrado asociada con un cuásar distante", agregó el titular del programa de investigación, Feige Wang, de la Universidad de Arizona en Tucson.Estas observaciones se realizaron en el marco del proyecto ASPIRE (A SPectroscopic Survey of biased halos In the Reionization Era), que estudia los entornos donde se formaron los primeros agujeros negros.De acuerdo a los responsables del proyecto, el programa analizará 25 cuásares que existieron dentro de los primeros 1.000 millones de años después del Big Bang, un tiempo que se conoce como la Época de la Reionización.

