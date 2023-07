https://sputniknews.lat/20230711/nadie-esta-a-salvo-denuncian-que-biden-insulta-al-personal-de-la-casa-blanca-en-privado-1141438598.html

"Nadie está a salvo": denuncian que Biden insulta al personal de la Casa Blanca en privado

"Nadie está a salvo": denuncian que Biden insulta al personal de la Casa Blanca en privado

A sus 80 años, Biden es el presidente estadounidense más viejo. Nacido en 1942, pertenece a la llamada generación silenciosa, que de acuerdo con el National... 11.07.2023, Sputnik Mundo

Un informe reciente ha revelado que la imagen que se ha forjado el presidente estadounidense de ser una figura relajada de un tío que disfruta llevando gafas de sol estilo aviador y comiendo helado, puede ser en realidad una fachada.Antiguos y actuales asistentes del presidente revelan que el Biden que el público conoce —el que susurra suavemente "esto es lo que hay" en los discursos— es solo una de las caras que el presidente muestra en público. De hecho, el presidente es tan propenso a enfadarse, que algunos tienden a evitar reunirse a solas con él, o llevan a un colega a su reunión como escudo para protegerse de su ira.De acuerdo con los asistentes del presidente, Biden ha exclamado comentarios ofensivos como: "¡Me c*** en Dios!, ¡¿cómo c***nes no lo sabes?!", "¡No me j**as!" y "¡Vete a la m***da de aquí!"."No hay duda de que este temperamento de Biden es de verdad. Puede que no sea tan volcánico como el de [expresidente de EEUU] Bill Clinton, pero sin duda está ahí", afirmó Chris Whipple, autor de La lucha de su vida: dentro de la Casa Blanca de Joe Biden.En su libro, Whipple escribió que la exsecretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, le dijo a Biden en múltiples ocasiones que sabría que tendrían una relación realmente buena y de confianza cuando le gritara por primera vez. Whipple añadió en su libro que Psaki "no tendría que esperar mucho".Según se informa, los asistentes de Biden indicaron que el enfado del presidente tiene diversas interpretaciones entre los funcionarios, algunos de los cuales, ven su comportamiento como una señal de respeto y que demuestra las altas expectativas que tiene puestas en el personal. Sin embargo, algunos miembros del personal de la Casa Blanca han detallado que sus gritos equivalen a un proceso de interrogatorio en el que el comandante en jefe reprende a los asistentes hasta que queda claro que no saben la respuesta a su pregunta. Un funcionario de la administración señaló que "nadie está a salvo" de la ira de Biden.No es la primera vez que la ira del presidente sale a la luz pública. Biden dejó de lado su imagen de bueno cuando fue pillado con el micrófono activo llamando "estúpido hijo de p***" al reportero de Fox News especializado en la Casa Blanca, Peter Doocy.

