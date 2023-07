https://sputniknews.lat/20230711/ucrania-acude-a-mercenarios-inexpertos-de-latinoamerica-y-otras-regiones-ante-las-grandes-bajas-1141441369.html

Ucrania acude a mercenarios inexpertos de Latinoamérica y otras regiones ante las grandes bajas

El Ministerio de Defensa de Rusia ha denunciado en numerosas ocasiones que en el territorio ucraniano se registran contratistas de más de 80 países, aunque la ley de una gran cantidad de Estados prohíbe la actividad mercenaria. Así, aparecieron en Twitter imágenes no verificadas de presuntos mercenarios de Argentina, Colombia, México y Ecuador involucrados en combates como parte de la llamada legión extranjera de las FFAA de Ucrania.Desde el comienzo de la operación militar, Kiev recurre activamente al uso de los mercenarios extranjeros, utilizando sus misiones diplomáticas en el extranjero en ausencia de cualquier prohibición categórica. Los países occidentales apenas comentan el hecho de la participación de sus ciudadanos en combates, aunque resulte que son aniquilados regularmente en Ucrania por el Ejército ruso. Al mismo tiempo, el nivel de entrenamiento de los mercenarios extranjeros contratados de tal manera para las FFAA ucranianas sigue una cuestión abierta. El medio Escenario Mundial admite que de todos los argentinos que expresaron su deseo de ingresar en la legión extranjera, solo un grupo limitado fue finalmente seleccionado. A pesar del alto nivel de preparación que se exige de los mercenarios para ingresar en la legión extranjera de Ucrania, los militares rusos siguen aniquilándolos regularmente. Un ejemplo reciente de ello se puede apreciar en un video publicado en las redes sociales que muestra a un presunto grupo de mercenarios que fue eliminado cerca del pueblo de Lugovskoe, en Zaporozhie. Aviso: estas imágenes pueden herir su sensibilidad.En este contexto, el Ministerio de Defensa ruso afirmó que Kiev ha recurrido a la práctica de utilizar soldados extranjeros como "carne de cañón". Tal tratamiento de mercenarios extranjeros sucede en el fondo del fracaso total, de acuerdo con el organismo, de la oleada de movilizaciones en Ucrania. Asimismo, tras sufrir pérdidas, la dinámica de la llegada de los mercenarios extranjeros disminuye bruscamente. Las FFAA rusas continuarán eliminando a estos mercenarios, independientemente de su ubicación en el territorio de Ucrania en el curso de la operación militar especial, agregó el ente.Desde el Ministerio de Defensa ruso destacaron que Kiev intensificó la labor de reclutamiento de combatientes de países asiáticos, latinoamericanos y de Oriente Medio, sobre todo de Argentina, Brasil, Afganistán, Irak y las zonas de Siria controladas por EEUU. Además, recientemente un corresponsal de Sputnik relató que la Agencia Central de Inteligencia (CIA) mantiene en Siria intensas conversaciones con representantes de las unidades de autodefensa kurdas y jeques de varios países árabes. "Los mercenarios en Ucrania cobrarán 2.000 dólares al mes por participar en el conflicto", afirmó.Esto se suma al hecho de que varios mercenarios estadounidenses ya denunciaron el bajo nivel de entrenamiento de la mayoría de los soldados ucranianos. "Hay un montón de voluntarios realmente estúpidos que no tienen nada que hacer en el campo de batalla", comentó el militar David Bam Bramlette a The Daily Beast.Los militares rusos han detectado la presencia de mercenarios extranjeros durante la llamada contraofensiva ucraniana, ampliamente anunciada por Kiev y Occidente desde hace tiempo. Sin embargo, hasta el comienzo de la cumbre de la OTAN en Vilna, Ucrania aún no ha alcanzado ninguno de sus objetivos, sufriendo numerosas pérdidas de personal y de material suministrado por Occidente.Rusia lanzó la operación militar especial en Ucrania en respuesta a la solicitud de las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, previamente reconocidas por Moscú como Estados soberanos, para que se les preste ayuda frente al genocidio por parte de Kiev.

