https://sputniknews.lat/20230712/actores-de-hollywood-al-borde-de-la-huelga-pese-a-mediacion-de-ultimo-minuto-1141502514.html

Actores de Hollywood al borde de la huelga pese a mediación de último minuto

Actores de Hollywood al borde de la huelga pese a mediación de último minuto

WASHINGTON (Sputnik) — Los actores sindicalizados de Hollywood están a punto de organizar una huelga histórica a pesar de aceptar una solicitud de mediación de... 12.07.2023, Sputnik Mundo

2023-07-12T22:18+0000

2023-07-12T22:18+0000

2023-07-12T22:18+0000

internacional

hollywood

sociedad

eeuu

huelga

actores

🎭 arte y cultura

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e7/07/0c/1141502306_0:68:3078:1799_1920x0_80_0_0_a376d73d413f75c3a35e5cc81b198394.jpg

"El Comité de Negociación de SAG-AFTRA aceptó la solicitud de mediación federal de última hora de la AMPTP y ha reafirmado su dedicación para asegurar un trato justo antes del vencimiento del contrato extendido a la medianoche del miércoles 12 de julio", informó la entidad en un comunicado. El gremio agregó que tenía poca fe en la voluntad de la AMPTP de negociar para llegar a un acuerdo mutuamente aceptable dentro del plazo permitido. "No nos distraeremos de negociar de buena fe para asegurar un acuerdo equitativo antes de la expiración de nuestro acuerdo. Estamos comprometidos con el proceso de negociación y exploraremos y agotaremos todas las oportunidades posibles para llegar a un acuerdo, sin embargo, no estamos seguros que los empleadores tengan alguna intención de negociar un acuerdo", dijo el sindicato. SAG-AFTRA ha amenazado con sacar a sus 160.000 actores de sus platós de radio y cine y enviarlos a piquetes este 13 de julio si las conversaciones fracasan, lo que marcaría la primera vez desde 1960 que los actores se unen a los guionistas de Hollywood en una huelga en curso. A principios de mayo, miembros del Sindicato de Guionistas de EEUU, que está compuesto por unos 11.500 miembros, se declararon en huelga contra la AMPTP. Algunos de los temas clave que se están negociando son salarios justos y el uso de inteligencia artificial no regulada en la industria.

https://sputniknews.lat/20230503/los-guionistas-de-hollywood-van-a-paro-revelan-que-no-les-alcanza-para-pagar-la-renta-1138947161.html

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

hollywood, sociedad, eeuu, huelga, actores, 🎭 arte y cultura