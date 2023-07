https://sputniknews.lat/20230713/amlo-califica-ataque-contra-policias-en-el-oeste-de-mexico-como-cruel-y-parte-de-una-celada-1141526322.html

AMLO califica ataque contra policías en el oeste de México como "cruel" y parte de una celada

AMLO califica ataque contra policías en el oeste de México como "cruel" y parte de una celada

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, consideró que el ataque con explosivos contra policías y funcionarios registrado en el municipio de... 13.07.2023

El 11 de julio, elementos de la Fiscalía del Estado de Jalisco y de la policía de Tlajomulco fueron agredidos con artefactos explosivos arrojados por grupos criminales, esto tras recibir una llamada indicando que había restos humanos en esa zona para incentivar su presencia. El saldo del atentado fue de seis personas muertas y 12 heridas.López Obrador expuso que, a partir de las primeras pesquisas, se sabe que la llamada recibida por los elementos policiacos no provenía de una de las madres buscadoras de personas desaparecidas, como el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, había mencionado previamente."De acuerdo con la información que se tiene, hablaron a ese teléfono, supuestamente a nombre de las madres buscadoras, y todo indica que no es cierto, que fue una mentira, que no fueron las madres las que llamaron. Usaron el medio, el teléfono", acotó. Además, el presidente dio a conocer que en los últimos tiempos las autoridades federales han confiscado explosivos en Michoacán, Jalisco y Guanajuato, entidades con índices altos de violencia."Se busca actuar con más violencia, creo que eso, desde luego, produce mucho dolor y mucho repudio de todos, de la sociedad. En este caso, [las víctimas] fueron policías cumpliendo con su deber, pero fue una acción premeditada, cruel, una trampa", calificó el presidente. "Hay apoyo constante de la federación y los estamos protegiendo. Por eso se está consolidando la Guardia Nacional, no solo crece en número, sino que establecemos cuarteles en las distintas regiones del país", agregó.Según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), el número de homicidios registrado entre enero y junio de este año en Jalisco, donde ocurrió la agresión contra policías, es de 13.502 casos y la tasa de estos crímenes perpetrados por cada 100.000 habitantes es de 26,3%.Jalisco está en la posición 11 a nivel nacional en hechos criminales. La entidad pasó de 33.128 delitos en 2018 a 13.502 en 2023 durante los meses de enero a junio, esto publicado en el comparativo de incidencia delictiva estatal, lo que significa casi un 60% de reducción, según las cifras retomadas por el Gobierno jalisciense.Jalisco ha estado en la mira por diversos casos de desapariciones. Uno de los más recientes fue el de ocho jóvenes que trabajaban un supuesto call center clandestino en Zapopan, municipio de la entidad. Ellos desaparecieron entre el 20 y 27 de mayo de este 2023 y posteriormente sus cuerpos fueron hallados en la barranca Mirador del Bosque, a finales de ese mes.

