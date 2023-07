AMLO: "En algunas décadas, México va a estar dentro de los 10 países con más fortaleza económica"

https://sputniknews.lat/20230713/amlo-en-algunas-decadas-mexico-va-a-estar-dentro-de-los-10-paises-con-mas-fortaleza-economica-1141525606.html

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, estimó que, durante las próximas décadas, el país tendrá una posición privilegiada a nivel mundial por su... 13.07.2023, Sputnik Mundo

En conferencia de prensa, el mandatario latinoamericano destacó las inversiones y proyectos que se llevan a cabo en la nación, así como las estrategias planteadas para los próximos años.López Obrador también agregó que, en la actualidad, la nación perteneciente a América Latina tiene amplias ventajas comparativas para la inversión y desarrollo."México es muy atractivo para la inversión foránea; es de los países que más inversión extranjera está recibiendo en el mundo y de los países con mejor estabilidad financiera y económica", afirmó.Anteriormente, el presidente mexicano había dicho que la economía del país crecería 4% en 2023 y 2024."Nuestro pronóstico para este año es que podemos llegar a 4% de crecimiento anual, y va a subir lo mismo el año próximo, que será el último de nuestro Gobierno", expuso en su conferencia de prensa matutina del 2 de junio pasado."Sin duda, que haya una mejor distribución del ingreso, abajo, con menos pobreza. No quiere decir que les haya ido mal a los de arriba. Les ha ido bien a banqueros, empresarios, (…) pero también abajo la gente ha recibido más apoyo, hay más ingresos, menos pobreza", defendió el mandatario.No obstante, a pesar a los datos de la actual Administración, hay cuestiones tanto internas como externas que influyen en el Producto Interno Bruto (PIB) que en el primer trimestre del año tuvo un aumento de apenas un 1% a tasa trimestral. "La verdad es que no sería imposible ver una cifra así, pero sí se antoja un tanto difícil [alcanzarla] no tanto por las condiciones domésticas, sino por las externas", expuso en una entrevista previa con Sputnik el economista y politólogo con estudios en la Universidad de Columbia, Mario Campa. En esta opinión también coincide el académico del Tecnológico de Monterrey y maestro en economía por el Colegio de México, Francisco Rueda, quien apunta que, aunque el país está avanzando más de lo que se esperaba, el escenario para llegar al 4% es complejo."Sin embargo, de la proyección de 2,6% de la OCDE a llegar al 4% sí hay una gran distancia; es improbable. Lo que sí es bastante verosímil es que México llegue al 3% este año", comenta.

