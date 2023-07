https://sputniknews.lat/20230713/pekin-ve-inadmisible-que-alemania-use-los-temas-de-taiwan-y-xinjiang-para-difamar-a-china-1141535166.html

Pekín ve inadmisible que Alemania use los temas de Taiwán y Xinjiang para difamar a China

Pekín ve inadmisible que Alemania use los temas de Taiwán y Xinjiang para difamar a China

PEKÍN (Sputnik) – Pekín considera que es inadmisible que Alemania use los temas de Taiwán, Xinjiang y Hong Kong para difamar a China e intervenir en sus...

El 13 de julio, Alemania publicó su nueva estrategia de relaciones con Pekín, en la que reconoce que el principio de "una sola China" sigue siendo la base de la diplomacia de Alemania en sus relaciones con China. Al mismo tiempo, el documento destaca que Berlín aspira a ampliar sus nexos con Taiwán y que el statu quo del estrecho de Taiwán puede cambiar solo con medios políticos y con el consentimiento mutuo. Además, se advierte que una eventual escalada militar afectará los intereses de Europa y, en particular, de Alemania. A este respecto, China indicó en su declaración que defenderá firmemente su soberanía estatal, seguridad y los intereses de desarrollo, y que confía en que "Alemania mantenga una posición racional e imparcial sobre el desarrollo de China". "Los problemas y desafíos a los que se enfrenta actualmente Alemania no fueron creados por Pekín, que es socio de Berlín en la superación de los desafíos, y no un enemigo", remarcaron en la embajada china. También indicaron que el incentivar la confrontación y politizar la cooperación sería el mayor riesgo para la estabilidad global. Ante esta situación, China espera que junto con Alemania pueda traer más estabilidad "a este mundo intranquilo". "Pekín y Berlín tienen muchos intereses comunes en lo que respecta a la promoción de un mundo multipolar, la defensa del libre comercio y la lucha contra el cambio climático. Pekín confía que las partes se atengan al principio de beneficio mutuo, juntos hagan frente a los desafíos globales y traigan más estabilidad a este mundo intranquilo", indica la declaración publicada en el sitio web de la embajada china en Berlín. La situación en torno a Taiwán se agravó tras la visita de la entonces presidenta de la Cámara de Representantes de EEUU, Nancy Pelosi, a la isla el pasado 3 de agosto, pese a las protestas de China que vio en ese viaje el apoyo de Washington a los independentistas taiwaneses y efectuó en este sentido ejercicios militares de gran escala. Los vínculos entre China y la isla de Taiwán se rompieron en 1949, después de que las fuerzas del partido nacionalista Kuomintang sufrieran una derrota en la guerra civil contra el Partido Comunista y se trasladaran a ese archipiélago. Las relaciones se restablecieron solo a nivel empresarial e informal a finales de la década de 1980. La política fundamental de China respecto a Taiwán es la reunificación pacífica bajo el principio de "un país, dos sistemas".

