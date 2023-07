https://sputniknews.lat/20230713/putin-las-elites-dirigentes-de-algunos-paises-llevan-a-cabo-un-bloqueo-tecnologico-de-rusia-1141522830.html

Putin: las élites dirigentes de algunos países llevan a cabo un bloqueo tecnológico de Rusia

Putin: las élites dirigentes de algunos países llevan a cabo un bloqueo tecnológico de Rusia

Rusia debe tener sus propias competencias en industrias críticas para el desarrollo del país, declaró el presidente de Rusia, Vladímir Putin. 13.07.2023, Sputnik Mundo

2023-07-13T14:05+0000

2023-07-13T14:05+0000

2023-07-13T14:36+0000

rusia

vladímir putin

internacional

occidente

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e7/07/0d/1141523031_0:149:3114:1901_1920x0_80_0_0_724248986d4eb1283198470f1c44f92a.jpg

"Las élites dirigentes de algunos países han organizado un bloqueo tecnológico contra Rusia (…). Nuestros adversarios esperaban que nos rindiéramos, pero no será así, Rusia seguirá adelante", afirmó el mandatario ruso.El presidente de Rusia subrayó que el país sacó conclusiones y aprendió lecciones después de que algunos socios extranjeros "le cerraron la puerta" en el campo de la tecnología."En aquellas áreas que son críticas para el desarrollo del país y en las que debemos tener nuestras propias competencias. En este caso, debemos contar no solo con desarrollos científicos y soluciones básicas, sino con toda la cadena tecnológica y de producción", afirmó. Putin señaló que se trata, entre otras cosas, de equipos propios, software "y, por supuesto, gente, personal", añadió.Además, el dirigente ruso declaró que la economía rusa y la esfera social deben orientarse hacia nuevos principios de trabajo. "El efecto, esperamos, será en el pleno sentido de complejo, multiplicativo", indicó. Sin embargo, añadió que Rusia tiene intención de ampliar la cooperación equitativa y las alianzas científicas con otros estados. Prometió que, en el marco de la presidencia rusa en los BRICS el año próximo, Rusia debatirá con sus socios proyectos concretos en una serie de ámbitos significativos, como las tecnologías avanzadas de computación, desarrollo de datos, almacenamiento y transmisión.De acuerdo con sus palabras, la dependencia de tecnologías extranjeras plantea graves amenazas a la seguridad nacional, así como debilitamiento y pérdida de soberanía del país."Seamos francos: esto es exactamente lo que pretendían algunos países cuando intentaron por todos los medios absorber literalmente a nuestro país hacia plataformas y estándares tecnológicos extranjeros. Y debemos admitir que no sin éxito", comentó Putin. No obstante, considera la interdependencia una cosa inevitable. Sin embargo, el dirigente ruso hizo hincapié en que se constituye gran importancia estimular la industria microelectrónica nacional. Durante su discurso, Putin declaró que Rusia no se rendirá y seguirá adelante a su manera, sin aislarse del mundo. "Nuestros adversarios esperaban que cediéramos, que nos echáramos atrás, pero no será así, como solemos decir en estos casos: Rusia solo avanzará, y a su manera, sin aislarse de nadie. Solo responderemos a los desafíos externos, reforzando la calidad y la eficacia de nuestro trabajo y difundiendo la libertad", destacó el presidente del país.Asimismo, Putin ordenó estudiar medidas de apoyo a las investigaciones fundamentales, incluido aumento de la financiación.

occidente

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

rusia, vladímir putin, occidente