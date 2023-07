https://sputniknews.lat/20230714/china-denuncia-ciberataques-procedentes-de-eeuu-contra-sus-instituciones-publicas-1141563478.html

China denuncia ciberataques procedentes de EEUU contra sus instituciones públicas

PEKÍN (Sputnik)— Las instituciones gubernamentales de la República Popular China (RPCh) se exponen casi a diario a ataques cibernéticos procedentes en su... 14.07.2023, Sputnik Mundo

"Los entes gubernamentales de China sufren casi a diario masivos ataques cibernéticos procedentes en su mayoría de EEUU", declaró al comentar el debate de ese tema sostenido en Yakarta entre el director de la Oficina de la Comisión de Asuntos Exteriores del Comité Central del Partido Comunista de China, Wang Yi, y el secretario de Estado de EEUU, Antony Blinken. Anteriormente, el periódico New York Times (NYT), al citar a unos funcionarios estadounidenses, comunicó que unos hackers chinos intentaron acceder a unas cuentas de correo del Departamento de Estado de EEUU semanas antes del viaje de Blinken a Pekín en junio de 2023. La investigación de ese intento de hackeo continúa, informaron esos funcionarios, así como confirmaron que los hackers no lograron robar información secreta, por no haber podido penetrar en los sistemas secretos de correos electrónicos. Según NYT, los hackers en cuestión están vinculados con los militares o la Inteligencia de China. El periódico subraya que los representantes de la administración del presidente de EEUU, Joe Biden, se negaron a concretar qué funcionarios fueron atacados por hackers chinos. El Departamento de Estado detectó el hackeo el 16 de junio y este mismo día informó a la compañía Microsoft, la que a su vez afirmó que el hackeo se efectuó en mayo. Las relaciones entre China y EEUU atraviesan un período de mucha tensión. La visita en junio de 2023 del secretario de Estado de Blinken a Pekín iba dirigida a atenuarlas. Pero poco después de su regreso, el presidente Joe Biden usó la palabra "dictador", al referirse al líder chino, Xi Jinping, lo que enfureció a Pekín. En julio de 2023, la diplomacia china expresó su protesta con motivo de la orden de arresto emitida contra unos ciudadanos de la RPCh en relación con el suministro a México de unos precursores químicos que se usan en la fabricación de un opiáceo sintético, para venderlo después en EEUU.

