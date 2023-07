https://sputniknews.lat/20230714/como-puede-impactar-la-cercania-entre-lula-y-mujica-en-el-futuro-del-mercosur-1141544578.html

¿Cómo puede impactar la cercanía entre Lula y Mujica en el futuro del Mercosur?

El exmandatario uruguayo se reunió con el presidente brasileño en el Palacio de Planalto, pocos días después de que Brasilia asumiera la titularidad pro... 14.07.2023, Sputnik Mundo

El exmandatario uruguayo José Mujica (2010-2015), de 88 años de edad, visitó Brasil este 13 de julio, invitado a exponer en el 59° Congreso de la Unión Nacional de Estudiantes de Brasil.El exmandatario, uno de los líderes morales de la izquierda latinoamericana reconocido internacionalmente, aprovechó la ocasión para reunirse con el presidente Lula da Silva, en el Palacio de Planalto, sede del poder ejecutivo brasileño.La visita se da pocos días después de que Brasil asumiera la presidencia pro témpore del Mercosur (la alianza estratégica que configuran Argentina y Paraguay junto a los países de estos dos mendatarios), el 4 de julio, en medio de desavenencias entre Uruguay y el resto de los miembros del bloque regional respecto a la proyección de la plataforma supranacional en la búsqueda de acuerdos comerciales con otras latitudes, como la Unión Europea y China, el segundo Producto Interno Bruto (PIB) más grande del planeta, según cifras del Banco Mundial. En diálogo con Sputnik, el analista uruguayo en relaciones internacionales Federico Villanueva opinó sobre el papel que puede tener la cercanía entre Mujica y Lula ante los intentos de Brasil por potenciar el bloque.Por su parte el politólogo argentino Emanuel Porcelli destacó que "la figura de Pepe es respetada". Para el experto, Mujica "sigue construyendo cierta legitimación en la narrativa regional, en el que el rol de Lula es central, pero acá hay que hacer un gran paréntesis y decir que con esa narrativa no estaría alcanzando", advirtió.Inserción internacional ¿anti-Mercosur?En el marco de la última Cumbre de Jefes de Estado del Mercosur, el presidente uruguayo Luis Lacalle Pou volvió a reclamar una mayor flexibilidad del bloque para que sus integrantes puedan buscar acuerdos bilaterales por fuera del mecanismo regional.Desde el inicio de su mandato, el sucesor de Mujica ha reiterado este pedido de flexibilización, así como su intención de alcanzar un tratado de libre comercio con China. No obstante el gigante asiático ha dado muestras de que el futuro de un acuerdo de este tipo depende de la postura de los demás integrantes del Mercosur, en un contexto en que las exportaciones de sus miembros tienen como uno de sus principales destinos el mercado chino."El Gobierno de Lacalle Pou define su inserción internacional por oposición al Mercosur. Eso lo ha hecho distanciarse de Argentina y ahora de Brasil, sin muchos éxitos concretos", afirmó Porcelli."Frente a un Gobierno uruguayo que parte de su narrativa política de inserción internacional es explícitamente anti-Mercosur, junto a la idea del 'Mercosur como lastre' y que 'si no podemos con el Mercosur lo hacemos solos', me parece que ahí sí, la figura de Mujica juega un rol por ser un actor con cierta legitimidad al interior de la sociedad uruguaya", consideró el politólogo argentino.De acuerdo con Porcelli, este bloque comercial sudamericano como proceso político y económico, "está en una etapa de indefinición hace ya largo tiempo".El desafío de Lula "es ser el actor con capacidad de liderar, de construir los incentivos suficientes para reordenar el escenario de los actores políticos y especialmente los actores económicos de la región, para pensar en el proyecto regional", expresó Porcelli."Ni siquiera hemos podido lograr el acuerdo con la Unión Europea. Ese mismo acuerdo es la gran misión que le queda este año al presidente Lula da Silva y a todo el Mercosur", concluyó el experto uruguayo.

