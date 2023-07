https://sputniknews.lat/20230714/la-campana-electoral-en-guatemala-comienza-tras-fallidos-intentos-de-bloquear-a-uno-de-los-partidos-1141571081.html

La campaña electoral en Guatemala comienza tras fallidos intentos de bloquear a uno de los partidos

SAN SALVADOR (Sputnik) — La campaña electoral para la segunda vuelta del 20 de agosto inició en Guatemala tras la derrota de un plan desde el sistema judicial...

En un mensaje en las redes sociales, el Movimiento Semilla celebró que "los intentos del pacto de corruptos no han funcionado", pero exhortó a estar atentos a posibles nuevos intentos desde el Ministerio Público contra esa fuerza política emergente. El magistrado del Tribunal Supremo Electoral (TSE) Gabriel Vladimir Aguilera Bolaños afirmó que la resolución de la Corte de Constitucionalidad en favor de Semilla ratificó los resultados electorales y a quienes participarán en la segunda vuelta. La crisis se desató hace dos días cuando el Juzgado Séptimo emitió la cancelación de Semilla por pedidos del fiscal Rafael Curruchiche, aduciendo supuestas irregularidades hace tres años en el proceso de registro ante el TSE, seguido del allanamiento este jueves por agentes del Ministerio Público de la sede del Registro de Ciudadanos del TSE. Aguilera Bolaños y otros magistrados subrayaron que con la decisión de la Corte quedó expedito el camino a la segunda ronda y la participación de los dos partidos que quedaron en primer y segundo lugar, la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), con la ex primera dama Sandra Torres de candidata y el Movimiento Semilla. El TSE publicó un comunicado con los datos finales de la elección del 25 de junio, en los cuales ninguno de los 22 candidatos obtuvo la mitad más uno de los votos válidos para ser proclamado ganador y pasaron a la siguiente ronda la UNE, con 888.924 papeletas, seguida por Semilla, 653.486, 15.86 y 11.77%, respectivamente. Semilla informó en sus redes sociales que Arévalo y su compañera de fórmula, Karin Herrera, emprenderán una gira por el occidente del país con encuentros y diálogos con la población, discursos y entrevistas con medios de prensa, actividades comprendidas también en el programa de mañana sábado y el domingo. La UNE no ha informado aún detalles del desarrollo de su campaña, luego que Torres la suspendiera ayer para solidarizarse con los votantes en medio de la crisis desatada por la Fiscalía y el Tribunal Séptimo al anular a Semilla.

guatemala

