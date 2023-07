https://sputniknews.lat/20230714/la-nueva-canciller-de-mexico-asegura-que-las-relaciones-con-espana-siguen-en-pausa-1141579226.html

La nueva canciller de México asegura que las relaciones con España siguen "en pausa"

Desde febrero de 2022, las relaciones bilaterales se han sostenido, pero con críticas desde el lado mexicano, principalmente a causa de la reforma eléctrica impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, la cual se opone a que empresas españolas como Iberdrola, OHL o Repsol saquen provecho en el país latinoamericano para obtener contratos.Meses después, las autoridades mexicanas aclararon que se trataba de una pausa más retórica que real e incluso anunciaron el fortalecimiento de los vínculos. Sin embargo, la nueva canciller de México, Alicia Bárcena, nuevamente emite declaraciones que reavivan "la pausa" declarada por López Obrador. La canciller informó que recientemente tuvo una reunión con el embajador de España en México, Juan Duarte Cuadrado, y explicó que este encuentro se debió a que la nación europea asumirá la presidencia del Consejo de la Unión Europea (UE) en los próximos seis meses. "Ese fue el motivo principal de la reunión con ellos. Y nos concentramos en este tema, de cuáles son los objetivos que tiene España en los próximos seis meses", comentó Bárcena, quien asumió el cargo hace unos días, luego de fungir como embajadora de México en Chile.Las relaciones de México con España se mantienen en tensión después de que, en marzo de 2019, el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, enviara una carta al rey de España, Felipe VI, en la que solicita que el país europeo reconozca su responsabilidad en las ofensas y "ofrezca las disculpas o resarcimientos políticos que convengan" por la conquista de los pueblos originarios prehispánicos en 1521, un acto que se reconoce como fundacional de la nación mexicana, pero que califica de "tremendamente violento, doloroso y transgresor".Además, el mandatario mexicano también ha criticado la forma en cómo empresas como OHL o Iberdrola hicieron negocios en México durante las Administraciones anteriores y el hecho de, en el caso de Iberdrola, hubieran contratado a exfuncionarios públicos mexicanos como el expresidente Felipe Calderón (2006 -2012) y la exsecretaria de energía Georgina Kessel.En abril pasado, el Gobierno de López Obrador anunció la compra de 13 plantas de generación eléctrica en una operación por 6.000 millones de dólares con la que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) incrementó su capacidad de generación total, del 39 al 55%, algo que el presidente consideró como una "segunda nacionalización" de la industria eléctrica.De acuerdo con Bárcena, después de las próximas elecciones generales en España, que se celebrarán el 23 de julio, se retomarán conversaciones con representantes del Estado español.También dijo que, por el momento, no hay condiciones para normalizar las relaciones con el Gobierno de Perú, suspendidas desde la salida del presidente Pedro Castillo y la toma de posesión de Dina Boluarte."El problema bilateral con Perú continúa, ellos declararon a un embajador nuestro non grato, el congreso declaró non grato al presidente López Obrador, y al presidente Petro, es muy difícil poder retomar relaciones en esas condiciones", apuntó Bárcena.

