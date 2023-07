https://sputniknews.lat/20230714/robots-humanoides-al-espacio-una-alternativa-a-limitaciones-del-ser-humano-de-vivir-en-el-cosmos-1141574274.html

Robots-humanoides al espacio, una alternativa a limitaciones del ser humano de vivir en el cosmos

Vivir en el espacio exterior presenta varios desafíos para los humanos. Uno de ellos es la falta de gravedad, que juega un papel fundamental en nuestra... 14.07.2023, Sputnik Mundo

La exposición a la radiación cósmica es otro problema importante, ya que la radiación espacial, compuesta por partículas altamente energéticas, puede dañar el ADN y aumentar el riesgo de desarrollar enfermedades como el cáncer.Aunque existen medidas de protección, como los trajes espaciales y los escudos contra radiación, aún no se ha encontrado una solución definitiva para este desafío.Además, el aislamiento y la falta de contacto humano pueden tener un impacto psicológico en los astronautas. Vivir en un entorno cerrado y limitado durante largos períodos de tiempo puede generar estrés, ansiedad e incluso problemas de salud mental. La falta de gravedad también puede afectar el equilibrio y la percepción espacial, lo que puede causar mareos y desorientación.Los humanoides han estado en la mente no solo de los científicos sino del común de los mortales que han soñado con un mundo futurista, que empieza a tornarse real, ante las limitaciones humanas para colonizar el espacio, la industria aeroespacial de Rusia, China y EEUU, llevan años desarrollando robots que puedan cumplir funciones humanas no solo dentro de nuestro planeta, sino también fuera, en el cosmos en misiones de larga duración.

