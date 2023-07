https://sputniknews.lat/20230715/los-brasilenos-que-luchan-por-ucrania-arriesgan-su-vida-y-su-seguridad-juridica-1141574654.html

Los brasileños que luchan por Ucrania arriesgan su vida y su seguridad jurídica

15.07.2023

El presidente de la Asociación de Delegados de Policía de Brasil (ADEPOL), Rodolfo Queiroz, advirtió a Sputnik que los reclutados por Kiev arriesgan su vida y podrían enfrentarse a procesos penales en su país.En julio, tanto la OTAN como Ucrania reanudaron sus actividades de reclutamiento. Y es que ante la escasez de soldados, personal especializado y de inteligencia, los reclutadores han puesto su atención en el Sur Global e incluso en Rusia.El director de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos (CIA), William Burns, admitió en una entrevista para CNN haber usado las redes sociales para reclutar a espías vinculados con Moscú."Recientemente utilizamos las redes sociales —nuestra primera publicación de video de Telegram, de hecho— para que los valientes rusos sepan cómo ponerse en contacto con nosotros de forma segura en la deep web. Estamos abiertos a negociar", declaró Burns.En el Sur Global, sin embargo, la oferta de trabajo de la OTAN y Ucrania es diferente: luchar en el frente ucraniano durante operaciones ofensivas de alto riesgo.Supuestos excombatientes pro-Kiev en Brasil han aumentado sus actividades en redes sociales para convencer a los brasileños de luchar en el conflicto más violento del siglo XXI, advierte el analista militar y oficial de reserva de la Marina de Brasil, Robinson Farinazzo.Según él, en los medios brasileños se difunde información falsa "vendiendo la historia de que la guerra en Ucrania es un safari para matar soldados rusos, que los combatientes brasileños "harían posts en redes sociales y serían recibidos como héroes"."Quien fue [a Ucrania] vio que no es así exactamente", dice Farinazzo. "Se trata de un conflicto de alta intensidad en el que mueren al llegar a la línea del frente, sin ni siquiera entrar en combate".A lo largo de 2022, al menos tres brasileños murieron al unirse a la Legión Extranjera coordinada por Kiev. En el contexto actual de la contraofensiva, una guerra ya de por sí asimétrica es aún más peligrosa."Estados Unidos ya envió a Ucrania entre el 30% y el 40% de sus reservas de munición de 155 mm. Es una batalla de artillería muy violenta, el conflicto más violento desde el comienzo del mileno", declaró Farinazzo. "No sé si la gente que va es consciente de esto".El oficial de reserva de la Marina brasileña explica que varía el perfil de los brasileños reclutados para luchar en Ucrania: un primer grupo lo conforman personas ideológicamente comprometidas a ideas radicales o neonazi, y un segundo grupo buscan una aventura personal."Los países latinoamericanos vamos a tener problemas, porque mucha gente va a volver con ideas conflictivas por el contacto con grupos como Pravy Sektor [organización extremista prohibida en Rusia] y neonazis ucranianos. Ese será un problema a futuro para los países del Sur Global con las personas que regresen de Ucrania", opina Farinazzo.Pero también hay un tercer pefil que está siendo foco de los reclutadores de Kiev, como declaró el recientemente reclutado joven brasileño Léo Ortiz al medio Jovem Pan News.Al brasileño le dijeron que le pagarían en efectivo por luchar, una promesa que "es poco probable que se cumpla", como señala el propio reportaje de video del medio brasileño.Nueva ola de 'grooming'El caso de Léo Ortiz confirma el esfuerzo de Ucrania para promover una nueva ola de reclutamiento entre ciudadanos de América Latina, África y Medio Oriente, tal como advirtió el Ministerio de Defensa ruso el pasado 10 de julio.La realización de una campaña sistemática e institucional de reclutamiento en Brasil por parte de un país extranjero puede constituir un delito, advirtió el presidente de la ADEPOL de Brasil e investigador de conflictos militares y autor de estudios en Historia Militar, Rodolfo Queiroz.Según Queiroz, "reclutar ciudadanos brasileños para servir en fuerzas militares o paramilitares extranjeras puede tipificar delitos en virtud de la Ley de Organización Criminal - Ley 12850/2013".Hasta el momento, las campañas de reclutamiento "se están llevando a cabo de manera informal, a través de internet. Si se realizaran institucionalmente, Kiev y sus aliados podrían incurrir en un delito penal", reconoció Queiroz.El presidente de ADEPOL también advirtió que los delitos cometidos en la zona de conflicto por los brasileños reclutados también pueden constituir delitos perseguidos en Brasil, acorde con el principio de extraterritorialidad.En 2022 el Ministerio de Asuntos Exteriores de Brasil "desaconsejó vivamente" a los brasileños a viajar a Ucrania, "mientras no haya condiciones de seguridad en el país". Itamaraty tampoco garantiza asistencia al traslado de los cuerpos de los brasileños muertos en combate, ya que no existe "previsión reglamentaria y presupuestaria para el pago del traslado con recursos públicos".Este fue el caso de André Luís Hack Bahi, cuyos familiares no tenían recursos para financiar la transferencia del cuerpo a Brasil después de su muerte en Ucrania en junio de 2022. Su esposa narró a G1 la última llamada que tuvo con su marido."Dentro del coche, hizo la llamada. Con los ojos ya llorando, llenos de lágrimas, no entendía por qué. Luego tomó el teléfono y dijo: 'A donde voy es peor que todas las misiones que he hecho'. También dijo: 'Saca una captura de la pantalla, amor, porque esta puede ser nuestra última foto'", relató la viuda del brasileño.El presidente de la ADEPOL de Brasil se une a la petición de Itamaraty y aconseja a los brasileños a no seguir el camino del difunto André Hack Bahi.Las Fuerzas Armadas rusas también alertan sobre la incorporación de brasileños a las filas de Kiev. Aunque Brasil es considerado un país amigo, las Fuerzas Armadas rusas no pueden distinguir entre un combatiente extranjero o un ucraniano, ni cómo garantizar su seguridad en el campo de batalla."Las Fuerzas Armadas rusas seguirán eliminando a los mercenarios extranjeros durante la operación militar especial, independientemente de su ubicación en el territorio de Ucrania", advirtió la el Ministerio de Defensa de Rusia.

