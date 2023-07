https://sputniknews.lat/20230715/que-tan-bien-funciona-la-democracia-en-eeuu-1141594135.html

¿Qué tan bien funciona la democracia en EEUU?

Solo uno de cada 10 estadounidenses valora positivamente el funcionamiento de la democracia en EEUU y cree que representa los intereses de la mayoría, revela... 15.07.2023, Sputnik Mundo

La encuesta realizada por AP y el Centro de Investigación de Asuntos Públicos NORC muestra que el 50% de los ciudadanos opina que la democracia no funciona bien en el país, frente al 10% que piensa que funciona bien o muy bien, y el 40% que opina que funciona regular.Además, el 53% de los estadounidenses cree que el Congreso está haciendo un mal trabajo a la hora de defender los valores democráticos, frente al 16% que afirma lo contrario. Aproximadamente la mitad de los encuestados también cree que cada partido político está haciendo un mal trabajo para mantener viva la democracia.Brown notó que EEUU no cumple sus promesas democráticas desde que supo en el instituto que el Colegio Electoral permite que alguien llegue a la presidencia sin ganar la mayoría de los votos nacionales. Pero ahora, según él, está especialmente decepcionado con el Congreso y considera que sus obsesiones no reflejan la voluntad popular.La encuesta también muestra que el 71% cree que las leyes y las políticas del país deben reflejar lo que quiere la mayoría de la población, pero solo el 48% piensa que esto es cierto en la práctica. Mientras tanto, el 53% de la población de EEUU declaran que sus opiniones no están bien representadas por el Gobierno. Solo el 35% cree que están representadas "algo bien" y el 12% considera que "muy bien o extremadamente bien".

