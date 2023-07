https://sputniknews.lat/20230716/ucrania-habria-perdido-el-20-de-su-equipo-militar-en-solo-dos-semanas-1141606409.html

Ucrania habría perdido el 20% de su equipo militar en solo dos semanas

El medio sostiene que, a pesar del cambio de estrategia por parte del Ejército de Kiev, "los soldados ucranianos luchan contra las formidables defensas rusas", las cuales han destruido vehículos blindados y tanques de fabricación occidental, de acuerdo con fuentes gubernamentales estadounidenses y europeas que hablaron bajo condición de anonimato. The New York Times calculó cifras estimadas de algunas de las brigadas ucranianas, con base en fuentes abiertas y en las bases de datos de Oryx, un sitio de análisis militar que ha registrado visualmente algunos de los equipos destruidos.En el artículo se plantea que la Brigada Mecanizada 47 de Ucrania recibió 99 vehículos Bradley, de los cuales al menos 28 ya han sido destruidos, 15 de ellos en un pueblo de la región de Zaporozhie. Además, entre el 8 y el 9 de junio, Kiev habría perdido seis vehículos más por haber caído en las trampas con minas terrestres y tras recibir ataques con helicópteros. De este modo, se estima que, tan solo esta brigada, ya perdió un tercio de su equipo militar."Los problemas saltan a la vista en los campos de cultivo del sur de Ucrania, donde se está librando gran parte de la contraofensiva. Allí, los vehículos de combate Bradley, codiciados desde hace tiempo por los ucranianos, han estado atropellando minas antitanque a diario", agrega. El diario recopila el testimonio de un militar ucraniano que viajaba en un vehículo Bradley que cayó en una mina. Aunque los soldados resultaron prácticamente ilesos, el vehículo quedó inutilizado.Los datos de Oryx señalan que, en junio, Ucrania perdió 24 tanques Leopard, algunos suyos y al menos 10 de los 32 enviados por Alemania para la brigada mecanizada 33, involucrada directamente en la contraofensiva.El medio citado señala que el porcentaje de pérdidas de equipo para las fuerzas de Zelenski ha bajado hasta en 10%, ya que el ritmo de la contraofensiva también ha disminuido debido a los pocos resultados obtenidos, pues de las 60 millas que pretenden avanzar, solo han avanzado cinco, según el diario. "Rusia tuvo muchos meses para prepararse para la contraofensiva y el frente está lleno de minas, trampas para tanques y tropas atrincheradas, mientras los drones de reconocimiento rusos y helicópteros de ataque vuelan", se lee en el artículo. "Dadas estas fortificaciones, dicen los expertos, no es sorprendente que Ucrania sostendría pérdidas relativamente severas en las primeras etapas de la campaña".

