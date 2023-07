https://sputniknews.lat/20230717/autoridad-moral-la-respuesta-de-eeuu-tras-las-criticas-por-enviar-municiones-de-racimo-a-kiev-1141623335.html

¿Autoridad moral?: la respuesta de EEUU tras las críticas por enviar municiones de racimo a Kiev

El consejero de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Jake Sullivan, negó que su país se enfrente a un dilema de corte moral por haber suministrado municiones de racimo a Kiev. "Nuestra autoridad moral no se deriva de ser signatarios de la Convención contra las Municiones de Racimo. No lo somos, no lo hemos sido (...), tampoco Ucrania", expresó. La postura de Washington difundida por Sullivan ocurre tras varios días de críticas en contra del Pentágono por la alta peligrosidad de este armamento, que está prohibido en más de 100 países y a cuya utilización se oponen las Naciones Unidas. Incluso el multimillonario estadounidense Elon Musk acusó de actuar hipócritamente a la Administración Biden al entregar municiones de racimo a las tropas ucranianas. Este tipo de armas están prohibidas por la Convención sobre Municiones de Racimo, que fue ratificada por 123 países. Estados Unidos, Ucrania, Rusia, China, la India, Pakistán, Israel y Corea del Sur no han firmado la Convención.Por su parte, el Gobierno de China instó a ejercer moderación y cautela en el traspaso de municiones de racimo de un país a otro, ya que "un suministro irresponsable (...) podría fácilmente acarrear problemas humanitarios".

