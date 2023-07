AMLO afirma que México protege la vaquita marina y agradece a Biden por frenar sanciones al respecto

https://sputniknews.lat/20230718/amlo-afirma-que-mexico-protege-la-vaquita-marina-y-agradece-a-biden-por-frenar-sanciones-al-1141668134.html

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, agradeció al mandatario estadounidense, Joe Biden, por frenar las sanciones contra la nación... 18.07.2023, Sputnik Mundo

El 17 de julio pasado, el jefe de Estado de EEUU envió una carta al Congreso estadounidense donde señala que México tiene un año para reflejar acciones en pro de la vaquita marina y la totoaba o recibirá multas. En la misiva, Biden ordenó a diversas agencias federales para reunirse con el Gobierno mexicano y "abordar los pasos a seguir para reducir el tráfico ilegal de totoaba y asegurar la conservación de la vaquita".Esto es consecuencia de un aviso que hizo EEUU contra México en febrero de este año, cuando anunció que el país estaba vulnerando el capítulo referente al medioambiente en el tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC)."Queremos agradecer al presidente Biden porque de él dependía que se aplicaran aranceles o medidas contrarias a nuestro comercio, como los embargos, debido a que había una denuncia que supuestamente hablaba de que no se cuidaba a la vaquita marina y [el mandatario de EEUU] ayer resuelve no implementar ninguna [sanción]", anunció el mandatario mexicano en su conferencia de prensa matutina.López Obrador agregó que esto se debe a que dependencias como la Secretaría de Marina mexicana (Semar) se encargan de cuidar a tanto a la vaquita como a la totoaba, especialmente en el mar de Cortés, en el norte del país, donde suelen avistarse."Se están cuidando [las vaquitas marinas y las totoabas] y hay constancia de que se conservan e, incluso, se están reproduciendo en los últimos tiempos", expuso.Minutos más tarde, la Semar y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) emitieron un comunicado donde hacen énfasis en que, para preservar las especies y protegerlas de su pesca ilegal y diversos daños, deben colaborar conjuntamente con las autoridades estadounidenses."Cualquier esfuerzo del Gobierno de México será insuficiente sin la cooperación internacional de los Estados de tránsito y destino de buches de totoaba. Durante las reuniones [previas al respecto], el Gobierno de México ha manifestado que el canal para resolver esta problemática es a través de la cooperación y no de la sanción, toda vez que los principales afectados por las sanciones comerciales son las poblaciones más vulnerables, quienes desarrollan sus actividades productivas en el marco de la ley", apuntaron las dependencias mexicanas.Los antecedentes sobre este temaLa vaquita marina está en peligro de extinción desde hace más de una década, de acuerdo con la Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT- 2010. Actualmente, podrían existir tan solo una decena de ejemplares de este tipo; el número no es exacto debido a las dificultades para estudiarles por su tamaño, comportamiento y que aparecen de manera esporádica en los mares, según ha mencionado Semanart.Durante años, México ha sostenido diversas disputas con EEUU por no controlar de manera adecuada las prácticas ambientales de sus barcos pesqueros.El 7 de febrero pasado, a los barcos pesqueros mexicanos en el golfo de México se les "prohibió la entrada a los puertos de EEUU" y se les negó el acceso a puertos y servicios, según anunció en esa época la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica del país norteamericano, en respuesta a los años de pesca ilegal de huachinango de barcos mexicanos en la región.En esa época, el entonces secretario de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard, comentó que los incidentes de pesca por parte de barcos mexicanos en aguas estadounidenses fueron errores y aclaró que puede ser difícil localizar la línea divisoria entre las aguas territoriales de los dos países.Pero los expertos señalaron que parece más probable que los barcos mexicanos vayan a donde están los peces, en lugar de cometer el mismo error de navegación una y otra vez. La Guardia Costera de EEUU ha detenido a muchos infractores reincidentes y algunos pescadores mexicanos han sido capturados en aguas estadounidenses más de 20 veces desde 2014.A esto se suma el caso del grupo ecologista Sea Shepherd, misma que ha estado ligada a México porque se encargaba de retirar la mayoría de las redes ilegales que atrapaban y ahogaban a las vaquitas, mientras hacía relativamente poco por combatir los violentos ataques que los pescadores furtivos lanzaban a los barcos de los ecologistas. En alrededor de seis años, el grupo retiró alrededor de 1.000 de estas redes.No obstante, los ecologistas se vieron obligados a abandonar el golfo en enero de 2021 luego de que, en vísperas de Año Nuevo, unos pescadores embistieron con su navío a una embarcación de Sea Shepherd.Desde entonces, la labor de localizar y retirar las redes ha quedado en buena medida en manos de la Marina mexicana, que ha hecho poco para impedir que los pescadores coloquen redes para capturar totoaba, un pez cuya vejiga natatoria es un manjar en China y se vende por miles de dólares el kilo.

