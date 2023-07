https://sputniknews.lat/20230718/el-temible-lanzallamas-pesado-solntsepiok-alcanza-los-objetivos-escondidos-en-un-bosque--video--1141672802.html

El Ministerio de Defensa ruso publicó las imágenes del sistema lanzallamas pesado Tos-1A Solntsepiok realizando un ataque contra fuerzas ucranianas durante la... 18.07.2023, Sputnik Mundo

El video capta el proceso del despliegue del sistema lanzallamas pesado en la posición de tiro y su trabajo en coordinación con operadores rusos de las aeronaves no tripuladas en el campo de batalla. La munición se dispara inmediatamente tras la finalización del despliegue del Solntsepiok con una serie de ajustes ulteriores para garantizar un impacto más preciso. El video muestra cómo el proyectil impacta con precisión en el objetivo y hace explotar la munición del Ejército ucraniano.El seguimiento del impacto mediante drones contribuye a lograr una mayor eficacia, ya que ayuda a corregir la dirección de los disparos.A diferencia de los sistemas de artillería ordinarios, el Solntsepiok usa proyectiles termobáricos de 220 mm que no emplean fragmentos para eliminar al enemigo y destruir los objetivos. En lugar de ello, se incendia el líquido que dispersa al detonarse: el proyectil literalmente elimina el oxígeno en su área de acción y forma una potentísima onda expansiva que puede matar a la fuerza viva que incluso está dentro de fortificaciones.Cada uno de estos vehículos porta hasta 24 proyectiles, y una salva de unos pocos Tos-1A puede devastar un área enorme, aunque a primera vista no se puedan ver los cráteres de las explosiones de los proyectiles.Rusia lanzó la operación militar especial para defender las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, previamente reconocidas por Moscú como Estados soberanos, frente al genocidio cometido por parte de Kiev. Uno de los objetivos fundamentales de la operación militar especial es la desmilitarización y desnazificación de Ucrania.

