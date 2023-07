https://sputniknews.lat/20230718/encuesta-menos-del-15-de-los-peruanos-aprueba-la-gestion-de-dina-boluarte-1141646936.html

Menos del 15% de los peruanos aprueba la gestión de Dina Boluarte

Menos del 15% de los peruanos aprueba la gestión de Dina Boluarte

LIMA (Sputnik) — Solo un 14,4% de peruanos aprueba la gestión de la presidenta Dina Boluarte, reveló este 17 de julio una encuesta realizada por la empresa... 18.07.2023, Sputnik Mundo

2023-07-18T00:44+0000

2023-07-18T00:44+0000

2023-07-18T00:45+0000

américa latina

perú

📰 crisis política en perú tras la destitución de castillo

dina boluarte

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e7/07/11/1141646778_0:176:3017:1873_1920x0_80_0_0_3992d20039975793d2d51a9fae38fba4.jpg

"Señor, señora, sobre el gobierno de Dina Boluarte, en términos generales. ¿Usted aprueba o desaprueba la gestión que viene realizando hasta el momento como presidenta del país? Aprueba: 14,4%. Desaprueba: 80,5%. No sabe/no opina: 5,2%", se indica en el sondeo realizado por la empresa dedicada a la investigación de mercados. La encuesta indica que en Lima, capital del país, la aprobación de la presidenta sube a un 25,2%, mientras que la desaprobación es del 68,7% y un 6,1% no emite opinión. La realidad de esta capital contrasta con la de las provincias del interior del país, donde el estudio mostró que un 87,4% de ciudadanos desaprueba la gestión de Boluarte, un 7,9% la aprueba y un 4,7% no da opinión. En cuanto al Congreso, la encuesta revela que solo un 5,9% de peruanos aprueba su gestión, mientras que un 90,8% la desaprueba y un 3,3% no emite opinión. La encuesta fue realizada entre el 11 y el 15 de julio, en un universo de 1.200 personas a nivel nacional.La situación en Perú Este sondeo sobre Boluarte llega en medio de un un complejo escenario político en el país sudamericano en donde se tiene programada una manifestación, llamada la Tercera Toma de Lima, misma que se realizará el 19 de julio.La Toma de Lima es el nombre que se le dio a una convocatoria de organizaciones civiles de provincias para acudir a la capital y protestar contra el Gobierno y el Congreso.Estas manifestaciones se dieron dos veces, la primera en el mes de enero y la segunda en febrero, con una fuerte represión policial que dejó 49 ciudadanos fallecidos.Los ciudadanos exigen la salida de la presidenta Dina Boluarte y los miembros del actual Congreso a través del adelanto de elecciones generales.

https://sputniknews.lat/20230612/una-encuesta-indica-que-la-desaprobacion-de-la-presidenta-de-peru-llega-al-77-1140469344.html

https://sputniknews.lat/20230714/el-gobierno-de-peru-advierte-mano-firme-contra-protestas-que-generen-violencia-1141577309.html

perú

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

perú, 📰 crisis política en perú tras la destitución de castillo, dina boluarte