Polonia no abrirá su mercado al grano ucraniano tras la finalización del pacto alimentario

"Esta es una tarea que le corresponde a la Comisión Europea, a la administración estadounidense, elaborar los mecanismos adecuados para la exportación del grano ucraniano. Podemos desempeñar un rol constructivo, pero no se nos obligará a abrir nuestro mercado en detrimento de los intereses del agricultor polaco", afirmó Morawiecki a los periodistas.En sus palabras, Polonia lleva mucho tiempo llamando la atención de la Comisión Europea sobre "la necesidad de construir infraestructuras".Indicó que, probablemente, Varsovia será muy dura a la hora de proteger el mercado polaco."Si hablamos del tránsito, ayudaremos a la Unión Europea en este sentido, ayudaremos a resolver este gran problema (…). Al mismo tiempo, mantenemos la postura de que esto no puede conducir en modo alguno a una mayor desestabilización de los mercados agrícolas polacos", enfatizó Morawiecki.El 17 de julio el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, anunció que Rusia suspendía su participación en el pacto alimentario, aunque veía posible volver a su implementación, siempre y cuando se cumpla la parte relativa a sus exportaciones. El pacto deja de ser vigente a partir de este martes, 18 de julio.El pasado 15 de julio, el presidente de Rusia, Vladímir Putin, en una conversación telefónica con su homólogo de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, notificó del incumplimiento de los compromisos relativos a la eliminación de las trabas para las exportaciones de alimentos y abonos rusos. También subrayó que no se cumplió el objetivo clave del pacto, que es suministrar cereales a los países más necesitados del continente africano.Rusia, Turquía y la Organización de las Naciones Unidas (ONU) firmaron el 22 de julio de 2022 un acuerdo para desbloquear la exportación de grano y fertilizantes de Ucrania en medio de las hostilidades, mientras que el Gobierno ucraniano suscribió un documento similar con Ankara y representantes de la ONU.Además, Moscú firmó con la ONU un memorando para facilitar la exportación de fertilizantes y productos agrícolas rusos a los mercados internacionales.Desde entonces el acuerdo fue prorrogado en tres ocasiones, la última vez eso ocurrió el pasado 17 de mayo, por dos meses.

