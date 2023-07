Al menos 41 heridos deja una explosión en Johannesburgo | Video

https://sputniknews.lat/20230719/al-menos-41-heridos-deja-una-explosion-en-johannesburgo--video-1141727850.html

El alcalde de Johannesburgo, Kabelo Gwamanda, reportó que el siniestro se registró hacia las 17:00 horas, tiempo local, de este miércoles 19 de julio, lo que derivó en el colapso parcial de una de las vías del distrito financiero.Según informó el primer ministro de la provincia Gauteng, Panyaza Lesufi, al menos 41 personas resultaron heridas en la explosión. "Al menos 41 personas resultaron heridas en una explosión ocurrida el miércoles en el distrito financiero central de Johannesburgo", dijo el funcionario citado por el diario News24.Precisó que dos de los heridos se encuentran en estado crítico, nueve en estado grave y 30 recibieron heridas leves.La avenida Bree, localizada en la zona central de la ciudad, quedó parcialmente destruida, lo que derivó en daños a vehículos, de acuerdo con el medio local Bussiness Day. Mediante una nota oficial enviada a cuerpos policiales se explicó que la detonación derivó posiblemente de los conductos de gas subterráneos. No obstante, la empresa gasífera local Egoli Gas emitió un comunicado donde consideró "improbable" que el estallido derivara de una fuga de gas o de fallas en el gasoducto."Nuestra red no presentó pérdida de presión, lo que indica que los gasoductos están intactos. Nuestros clientes en el área siguen recibiendo gas de manera ininterrumpida", aseveró la firma.Egoli Gas también defendió su deslinde con el argumento de que la apertura exhibida en la avenida Bree se percibe a mitad de la vía, mientras que aseguraron que su instalación gasífera se ubica en los bordes."Solicitamos a la ciudadanía no hacer suposiciones en estos momentos. Estamos cooperando con todos los servicios de emergencia y otros equipos en el sitio", apuntó la empresa energética.

