"Argentina está interesada en unirse a los BRICS y no seguirá los desaconsejos de la UE"

Anteriormente, la agencia Bloomberg, al citar a un funcionario, comunicó que la Unión Europea ha instado a Argentina a no unirse a los BRICS mientras dure el conflicto en Ucrania. "El grupo BRICS para Argentina es, en primer lugar, un asunto económico. Brasil es el socio comercial más grande de Argentina en América del Sur. China es uno de sus socios comerciales más importantes del mundo. El país mantiene un considerable comercio con Rusia. De ahí que Argentina está interesada en unirse a los BRICS, y no seguirá tales consejos", afirmó el profesor. De acuerdo con el experto, a Argentina la podría interesar efectuar el comercio en el marco de los BRICS usando monedas nacionales, y de plantearse la creación de una moneda propia de esa agrupación, participar en ese proyecto."Argentina está viviendo una crisis, le resulta difícil adquirir dólares estadounidenses, por lo que la hipotética moneda de los BRICS podría interesarle", agregó.Jeifets, al mismo tiempo, señaló que "unirse o no a los BRICS depende en la etapa actual no tanto de la propia Argentina, sino de los integrantes del grupo, que de momento no tienen una idea clara sobre los criterios que debe reunir Argentina para ser admitida, ni han decidido si vale la pena ampliarse o no". La Unión Europea durante la reciente cumbre EU-CELAC (Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños) celebrada en Bruselas no logró imponer a estos países una declaración de condena a Rusia en el asunto de Ucrania. El documento se redactó con frases comunes, expresando "la preocupación ante la continuación de la guerra en Ucrania" y el apoyo a los esfuerzos diplomáticos, sin mencionar a Moscú. Nicaragua se negó a firmar ese documento convencionalmente neutral. La cumbre del grupo BRICS se celebrará en Johannesburgo entre el 22 y el 24 de agosto.

