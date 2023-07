https://sputniknews.lat/20230719/fenomeno-ovni-nueva-ola-de-avistamientos-o-mas-facilidad-de-registro-habla-la-ufologia-1141705712.html

Fenómeno ovni, ¿nueva ola de avistamientos o más facilidad de registro? Habla la ufología

Fenómeno ovni, ¿nueva ola de avistamientos o más facilidad de registro? Habla la ufología

El tema extraterrestre despierta gran interés y controversia en la cultura popular. Muchos creen en la teoría de que no estamos solos en el universo, y que... 19.07.2023, Sputnik Mundo

2023-07-19T14:31+0000

2023-07-19T14:31+0000

2023-07-19T14:35+0000

cuestión aparte

sociedad

ovni

ufología

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e7/07/13/1141705556_28:0:1272:700_1920x0_80_0_0_4dc23382a965eb7dd513692842bd9f78.jpg

Fenómeno ovni, ¿nueva ola de avistamientos o más facilidad de registro? Habla la ufología Fenómeno ovni, ¿nueva ola de avistamientos o más facilidad de registro? Habla la ufología

La ufología, por su parte, es una disciplina que se encarga de estudiar los ovnis y los posibles fenómenos relacionados con la vida extraterrestre, aunque sus descubrimientos no son reconocidos por la ciencia tradicional.Muchos escépticos argumentan que los avistamientos de ovnis pueden ser explicados por fenómenos naturales, o por errores de percepción, y que no hay pruebas concluyentes de que haya vida extraterrestre visitando nuestro planeta.Sin embargo, algunos ufólogos han logrado recopilar una gran cantidad de información sobre ovnis y han presentado evidencias que sugieren la existencia de vida extraterrestre, como el reconocido ufólogo ecuatoriano Jaime Rodríguez.Rodríguez señaló a Sputnik que "este es un fenómeno real, existe una enorme cantidad de documentación veraz al respecto en todo el mundo. Sin embargo, aquellos que gobiernan el mundo no están interesados en que la humanidad despierte, quieren seres humanos dormidos para poderlos dominar, debido a ello mantienen oculta esta información".Sin duda alguna este es un tema que siempre va a crear controversia, cada quien escoge en qué creer. Cabe destacar también que esta nota no representa la posición de Sputnik sobre este tema, sino que hemos querido presentarles a ustedes algo interesante y curioso fuera de los temas políticos.

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

José Alberto García López https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e7/03/18/1137293915_0:0:768:768_100x100_80_0_0_b9e5eef93baf4e221e51ca5554650c8c.jpg

José Alberto García López https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e7/03/18/1137293915_0:0:768:768_100x100_80_0_0_b9e5eef93baf4e221e51ca5554650c8c.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

José Alberto García López https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e7/03/18/1137293915_0:0:768:768_100x100_80_0_0_b9e5eef93baf4e221e51ca5554650c8c.jpg

sociedad, ovni, ufología, аудио