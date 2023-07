https://sputniknews.lat/20230719/los-tanques-rusos-adquieren-mas-proteccion--video-1141702052.html

Los tanques rusos adquieren más protección | Video

Los tanques rusos adquieren m谩s protecci贸n | Video

Los tanques rusos T-72, tras ser actualizados por primera vez al T-72B3M, empezaron a recibir elementos de protección dinámica en la parte trasera, procede del... 19.07.2023

Equipar la parte trasera de los tanques rusos con protecci贸n din谩mica constituye un requisito del teatro de batalla en el marco de la operaci贸n militar rusa en Ucrania, declar贸 a Sputnik uno de los principales expertos militares rusos y redactor jefe de la revista Arsenal Otechestva, Viktor Murajovski. Esta necesidad se explica por el uso de una gran variedad de armas antitanque, incluso aeronaves no tripuladas cargadas con explosivos, as铆 como por la importancia del movimiento eficaz del carro de combate en batallas. Murajovski a帽adi贸 que el aumento de la protecci贸n din谩mica de los tanques rusos se realiz贸 por fases. "Ahora la propia parte trasera tambi茅n est谩 cubierta por la protecci贸n adicional. Es decir, los tanques tienen ahora una protecci贸n casi integral", indic贸.M谩s tanques para el Ej茅rcito rusoEl 18 de julio, la empresa Uralvagonzavod anunci贸 la entrega a las FFAA de Rusia de un nuevo lote de carros de combate T-90M Proriv y T-72B3M mejorados, se帽alando que la demanda de estas m谩quinas es especialmente elevada en el desempe帽o de las misiones. El informe no proporciona informaci贸n adicional sobre la cantidad total de equipos transferidos, pero se se帽ala que esta entrega no ser谩 la 煤ltima. No obstante, el fabricante comparti贸 un video desde su planta.Uralvagonzavod realiza una amplia variedad de tareas, modernizando los tanques T-72B y T-80BV a los tipos T-72B3M y T-80BVM m谩s avanzados y continuando con la fabricaci贸n completa de nuevos tanques T-90M, demostrando el alto rendimiento y la calidad de su personal."El equipo de Uralvagonzavod cumple todas las tareas establecidas por el Gobierno [de Rusia] para suministrar al Ej茅rcito equipos militares fiables, de calidad y a tiempo. Prueba de ello son las constantes buenas evaluaciones que reciben los blindados de Uralvagonzavod por parte de los militares que participan en la operaci贸n militar especial", declar贸 el director general de consorcio Uralvagonzavod, Alexandr Potapov.Potapov a帽adi贸 que los ingenieros de la empresa "han realizado un gran trabajo" para mejorar caracter铆sticas t谩cticas y t茅cnicas de sus carros de combate, bas谩ndose en la experiencia de la operaci贸n miliar.

