Ucrania us贸 el corredor de granos del mar Negro para el contrabando de armas y ataques terroristas

Ucrania us贸 el corredor de granos del mar Negro para el contrabando de armas y ataques terroristas

El régimen de Kiev aprovechó el acuerdo para transferir granos como un pretexto conveniente para sus operaciones terroristas contra la infraestructura civil... 19.07.2023

El 17 de julio, el Acuerdo de Granos del Mar Negro expir贸 y Rusia decidi贸 no extenderlo, dado que consider贸 que nunca fue implementado en su totalidad por Occidente. Adem谩s, Ucrania us贸 el corredor seguro de cereales con fines militares, seg煤n el experto militar ruso V铆ktor Litovkin, coronel retirado."Sabemos que las autoridades ucranianas (tal vez no autoridades ucranianas, sino personas cercanas a ellas) utilizaron activamente mercados negros para suministros, para la reventa de armas a Oriente Medio e incluso a Francia. En Francia se encontraron ese tipo de armas que han sido suministradas a [Ucrania] por pa铆ses occidentales. Se las arreglaron para revender algunas de estas armas a Occidente, 脕frica y Medio Oriente", acus贸 el mando retirado."Tambi茅n recibieron armas cubiertas con grano: llegaron a Odesa y luego fueron enviadas desde Odesa a varios otros lugares. Sin mencionar el hecho de que bajo la apariencia de un acuerdo de grano, lanzaron un dron de superficie marina no tripulado que hizo estallar parte del puente de Crimea", continu贸 Litovkin.El 17 de julio, el Comit茅 Nacional Antiterrorista de Rusia dijo que Kiev llev贸 a cabo un ataque terrorista en el Puente de Crimea que conecta a Rusia continental con la pen铆nsula hom贸nima. Este se convirti贸 en el segundo ataque de Ucrania al puente. Anteriormente, el 8 de octubre de 2022 los saboteadores ucranianos hicieron explotar un cami贸n en el puente e hicieron que siete tanques de combustible de un tren de carga se incendiaran y dos vagones colapsaran parcialmente, matando a tres civiles. Kiev admiti贸 su complicidad en ambos episodios terroristas.Adem谩s, parte de los ataques llevados a cabo por drones ucranianos contra la pen铆nsula se realizaron desde el 谩rea del corredor seguro del mar Negro, seg煤n el experto militar Boris Rozhin, incorporado al Centro de Periodismo Militar-Pol铆tico, un think tank independiente de asuntos militares rusos."Parte de los ataques con drones se realizaron desde la zona por donde pasaba el corredor de granos, es decir, se usaba como cobertura", dijo Rozhin a Sputnik. "Los barcos que navegaban all铆 tambi茅n se usaban como cobertura. Por lo tanto, estaba claro que el enemigo intentar铆a usar el corredor de granos espec铆ficamente con fines militares. Los ataques a Sebastopol y otros ataques se originaron en la zona del corredor de granos o pasaron por la zona del corredor verde, especialmente aquellos ataques que vinieron de Izmail o de la regi贸n de Odesa. Es decir, de alguna manera pasaron por el territorio del corredor de granos", abund贸.驴C贸mo afectar谩 la suspensi贸n del acuerdo a la operaci贸n militar especial?Habiendo congelado el Acuerdo de Granos del Mar Negro, Mosc煤 destac贸 que estaba listo para reanudarlo si Occidente implementa su parte, con Ucrania cesando sus actividades terroristas en la regi贸n. Hasta el momento, se espera que Rusia intensifique su seguridad en el mar Negro, seg煤n los interlocutores de Sputnik.Sin embargo, Ucrania no respondi贸 a la propuesta de Mosc煤 y se帽al贸 que quiere continuar enviando su grano independientemente de la suspensi贸n del acuerdo por parte de Mosc煤.Seg煤n Litovkin, Rusia tiene varias opciones posibles para garantizar su seguridad: primero, puede declarar la parte noroeste del mar Negro como zona de combate. "Y [el Ej茅rcito ruso] no dejar谩 pasar ninguna embarcaci贸n. No solo barcos de guerra, sino tambi茅n barcos civiles", explic贸 el coronel retirado.En segundo lugar, el gigante euroasi谩tico podr铆a apuntar a los puertos de Odesa y Nikol谩ev, donde se carga el grano, deteniendo as铆 su operaci贸n. Idealmente, si Rusia liberara a Odesa y Nikol谩ev del r茅gimen terrorista de Kiev, estar铆a completamente garantizado que Ucrania no atacar铆a a Crimea ni a los barcos rusos con aviones no tripulados de superficie o submarinos, sugiri贸 Litovkin.En general, los especialistas consultados por Sputnik no esperan ning煤n cambio dr谩stico en el curso de la operaci贸n militar especial rusa tras la suspensi贸n del acuerdo de granos."No creo que ocurran cambios importantes en la parte noroeste del mar Negro", dijo Rozhin. Sin embargo, el experto proyect贸 que se intensificar谩n las acciones militares en las direcciones de Krasnolimanskoe y Kupianskoe. Asimismo, habr谩 operaciones m谩s activas en la regi贸n de Donetsk, sugiri贸 el analista militar."Naturalmente, al menos hasta el deshielo [de oto帽o], continuar谩n los combates intensos en la direcci贸n de Zaporozhie en el frente de Kamensky a Ugledar", concluy贸 el experto militar.

