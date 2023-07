https://sputniknews.lat/20230719/un-fosil-de-lobo-gigante-hallado-en-chile-brinda-una-leccion-sobre-el-cambio-climatico-1141723256.html

Un fósil de lobo gigante hallado en Chile brinda una lección sobre el cambio climático

Un fósil de lobo gigante hallado en Chile brinda una lección sobre el cambio climático

19.07.2023

Gracias al hallazgo, se descubieron nuevas pistas de un gran cambio climático ocurrido en la región a fines del Pleistoceno, una división de la escala del tiempo geológico que comenzó unos 2,6 millones de años atrás y finalizó hace 11.700 años, aproximadamente.El estudio tuvo diversas etapas, desde que una empresa constructora dio cuenta del primer hallazgo. El trabajo científico concluyó que los fósiles pertenecen a un individuo de Aenocyon dirus, conocido como lobo gigante o lobo terrible, una especie de cánido extinta que habitó territorios desde Norteamérica hasta el centro de Argentina, durante el Pleistoceno.Los restos consisten en una extremidad posterior izquierda parcialmente completa, expuesta por efecto del viento y que fue descubierta en la Quebrada Maní, en la Pampa del Tamarugal, ubicada a casi 1.800 kilómetros al norte de Santiago, cercana a las fronteras chilenas con Bolivia y Perú.Los datos del estudio determinaron que esta especie canina vivió en el desierto de Atacama hace 14.000 años, cuando las condiciones de habitabilidad del lugar eran muy distintas al árido lugar que es en la actualidad.En conversación con Sputnik, Calogero Santoro señaló que este descubrimiento "sugiere una lección para comprender el cambio climático actual y su impacto en el planeta".El académico del Instituto de Alta Investigación de la Universidad de Tarapacá comentó que el hallazgo tiene implicaciones relevantes, debido a que las evidencias de carnívoros o de depredadores como este cánido son mínimas en Sudamérica y más aún en Chile.Calogero explicó que actualmente no hay ni siquiera moscas en la zona, poetizada por Violeta Parra en su canción "Run Run se fue pa'l norte". No obstante, en el Pleistoceno "había una vegetación lo suficientemente abundante y exuberante como para permitir que existieran megaterios".Los megaterios eran mamíferos herbívoros con pocas piezas dentales que podían erguirse sobre sus patas traseras y alcanzar las hojas de los árboles. Eran animales terrestres y se alimentaban en posición bípeda, usando su robusta cola para completar un trípode y alcanzar el follaje más alto de los árboles.El investigador explicó que, de todos los animales que habitaban el lugar, algunos se extinguieron y otros fueron desplazados hacia la Cordillera de Los Andes o las costas del océano Pacífico, entre ellos vicuñas, guanacos, aves y roedores.De toda la flora y fauna que existió hace 10.000 años en el lugar hoy no queda nada. Santoro puntualizó que esto "es una lección para entender lo que significa un cambio climático drástico, que es como el que estamos viviendo hoy día"."El desierto de Atacama es un producto humano"El desierto de Atacama es un ecosistema de extrema aridez que, sin embargo, contiene una variedad de vestigios de animales extintos y que exponen la evolución de la disponibilidad de agua en la zona en distintos periodos.Calogero explicó que el desierto que vemos hoy tiene al menos entre 15 y 20 millones de años. No obstante, a lo largo de ese enorme lapso han habido épocas con más agua, lo cual depende exclusivamente de la pluviosidad, es decir, la cantidad de lluvia que cae en un lugar y un periodo determinado."Al final del Pleistoceno, estamos hablando de 17.000 años a 10.000 años atrás, más o menos, la cantidad de agua lluvia que caía en la vertiente occidental de los Andes era por lo menos dos o tres veces mayor a la actual", señaló Santoro.La comunidad científica considera que en el desierto de Atacama hay una enorme cantidad de yacimientos que aún no fueron descubiertos y que no han podido ser estudiados, además de un escaso registro geológico sobre los organismos que habitaron el área en el pasado.El investigador comentó que el desierto de Atacama que conocemos actualmente es producto de la intervención humana. "Ha trabajado la naturaleza por un lado, pero también los humanos", indicó.Calogero explicó que la agricultura "transformó el desierto". Lo que se aprecia verde en el Atacama, lo que se cultiva en los valles, señaló el investigador, fue introducido por mano del hombre hace 3.000 años."El algarrobo, que es un árbol icónico del desierto de Atacama, fue ingresado hace mil y tantos años atrás. Las transformaciones que vemos hoy día en el paisaje vienen de miles de años", puntualizó. "En el norte de Chile hay una franja verde que es un artefacto humano. Eso no es natural".Finalmente, y respecto al gran cambio climático que se vivió en el desierto de Atacama a fines del Pleistoceno, Santoro señaló que es importante que cambiemos la manera en que vivimos en este planeta, puesto que "lo seguimos empujando, que lo seguimos explotando, que lo seguimos maltratando cuando ya no da más"."Ya hay diagnósticos de que estamos en una situación sin retorno, que ya este planeta no tiene vuelta", cerró.El estudio, publicado en la revista científica Journal of Vertebrate Paleontology, fue resultado de un proyecto de investigación del Fondo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico (Fondecyt) de Chile.

