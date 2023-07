https://sputniknews.lat/20230720/cientificos-hallan-en-sur-argentino-huellas-de-dinosaurios-con-marcas-de-garras-y-piel-1141737666.html

Científicos hallan en sur argentino huellas de dinosaurios con marcas de garras y piel

MONTEVIDEO (Sputnik) — Científicos argentinos identificaron huellas de dinosaurios saurópodos con marcas de piel y garras en rocas de 95 millones de años en la... 20.07.2023, Sputnik Mundo

Las pisadas, de entre 30 y 75 centímetros de largo y unos 20 y 30 centímetros de profundidad, fueron descubiertas en la localidad fosilífera conocida como La Buitrera, ubicada en el noroeste de la provincia, donde afloran rocas de cerca de 95 millones de años. En ese lugar, según el trabajo publicado en la revista especializada Cretaceous Research, existía un desierto entre las provincias de Río Negro y Neuquén durante el período llamado Cretácico Superior. A principios de 2020, durante una expedición de investigadores, se descubrió un grupo de huellas "en corte", es decir cuando debido al derrumbe o erosión de la roca es posible identificarlas desde el costado. La identificación debió esperar hasta 2022 por la irrupción de la pandemia de COVID-19 dos años antes. Tras volver al terreno, los expertos observaron que algunas huellas tenían marcas poligonales de escamas de la planta del pie y, en un caso, las marcas de garras curvas y alargadas. Aunque pudieron determinar que las huellas corresponderían a dinosaurios saurópodos, una especie de cuello largo, no han podido identificar a cuál de los dos grupos que habitaban en aquel momento el área de La Buitrera pertenecen. Añadió que no pudieron "precisar si el animal que dejó las huellas tenía tres o cuatro garras, no podemos saber si se trató de un titanosaurio o de un rebaquisaurio". Los científicos también señalaron que 10 centímetros por debajo de las huellas aparecen restos rotos de caparazones de tortugas de agua dulce. La Buitrera es una localidad en la que se han descubierto fósiles de dinosaurios carnívoros del grupo de los velocirraptores, cuello-largos, acorazados bípedos, entre otros.

