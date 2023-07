https://sputniknews.lat/20230720/defensa-aerea-rusa-derriba-7-proyectiles-de-himars-y-32-drones-ucranianos-en-un-dia-1141752963.html

Defensa aérea rusa derriba 7 proyectiles de Himars y 32 drones ucranianos en un día

MOSCÚ (Sputnik) — Sistemas rusos de defensa antiaérea derribaron siete proyectiles del sistema de lanzamisiles múltiples Himars y destruyeron 32 vehículos... 20.07.2023, Sputnik Mundo

"Sistemas de defensa antiaérea han interceptado siete proyectiles del sistema de lanzamisiles múltiples Himars durante el día. Además, 32 vehículos aéreos no tripulados ucranianos han sido destruidos", resalta el comunicado del ente castrense. Detalla que las bajas militares de Kiev, en diversas líneas de operaciones en las últimas 24 horas, rondaron las 600. En lo que va de la operación militar especial que continúa Moscú desde el 24 de febrero de 2022, las Fuerzas Armadas de Rusia han destruido un total de 456 aviones, 243 helicópteros, 5.140 vehículos aéreos no tripulados, 426 sistemas de misiles tierra-aire, 10.776 tanques y otros vehículos blindados de combate, 1.139 lanzacohetes múltiples, 5.537 piezas de artillería de campaña y morteros, así como 11.767 unidades de vehículos militares especiales, precisa la nota. En los últimos días, Rusia también lanzó ataques múltiples de represalia a dos puertos del sur de Ucrania tras el presunto atentado de Kiev contra el puente del estrecho de Kerch, que conecta el este de la península de Crimea con la región rusa de Krasnodar. Según el Ministerio de Defensa ruso, los ataques fueron lanzaron contra "instalaciones en las que se preparaban actos terroristas con el uso de lanchas no tripuladas contra la Federación de Rusia" y "una planta de reparaciones navales cerca de la ciudad de Odesa, donde se fabricaban".

