El diferendo con Lula evidencia a un Boric "aislado" y a contracorriente de la región

Los cuestionamientos del mandatario de Brasil a su par chileno por su postura en la Cumbre UE-CELAC evidencian que Boric no encuentra aliados sólidos en la... 20.07.2023, Sputnik Mundo

La postura del presidente chileno, Gabriel Boric, durante la cumbre entre la Unión Europea y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), en la que demandó a los países latinoamericanos una condena contra Rusia, le generó el rechazo del presidente brasileño, Luiz Inacio Lula da Silva, quien atribuyó las posturas del joven presidente a su "inexperiencia" y "ansiedad".A su regreso de Bruselas, Lula remarcó que no estaba de acuerdo con Boric y consideró que "la falta de costumbre de participar en estas reuniones hace que el joven sea más sediento, que tenga más prisa" en este tipo de eventos.El sociólogo, periodista y académico argentino señaló que el presidente de Chile ha resultado "cuestionado" tras la cumbre UE-CELAC y advirtió que su posición lo va dejando "aislado en su posicionamiento" en el marco regional.Elbaum identificó a Boric como un exponente de un "pseudoprogresismo" existente en América Latina y Europa que, en realidad, es "una función vacía que juega claramente del lado de los intereses más concentrados del neoliberalismo".El analista recordó que el presidente chileno utiliza un argumento "falso" para responsabilizar a Rusia por el conflicto en Kiev, olvidando que la situación "se inició con un golpe de Estado en Ucrania en 2014, que preludió un intento de limpieza étnica que se manifestó en el asesinato, con bombardeos sobre los habitantes de la región del Donbás, hoy integrante de la Federación Rusa, incorporada luego de un plebiscito".Las pretensiones del jefe del ejecutivo chileno en la cumbre UE-CELAC no encontraron eco, ya que los países participantes expresaron su "profunda preocupación" por el conflicto en una declaración, pero no mencionaron a Rusia, como quería el mandatario chileno.Lula, en cambio, cuestionó que se hayan impuesto "sanciones y bloqueos sin el amparo del derecho internacional" y condenó la "carrera armamentística" que se vive en Ucrania.El presidente brasileño ha sido, además, uno de los principales defensores de la necesidad de una salida pacífica y negociada del conflicto, en procesos en los que también participen las potencias que proveen de armamento a Ucrania, como EEUU.

