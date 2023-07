https://sputniknews.lat/20230720/exconsul-ecuatoriano-a-sputnik-no-sorprende-la-participacion-de-la-cia-en-espionaje-a-la-embajada-1141724893.html

Excónsul ecuatoriano a Sputnik: "No sorprende" la participación de la CIA en espionaje a la embajada

Narváez, quien fue cónsul de Ecuador en Londres entre 2010 y 2018, sostuvo que fue testigo de seis de los siete años en los que el periodista australiano estuvo asilado en la sede diplomática. El fundador de Wikileaks es una de las víctimas del caso de espionaje que condujo a la empresa UC Global y a su director, el exmilitar español David Morales, ante la justicia por los delitos de espionaje y falsificación de documentos.El excónsul ecuatoriano recordó que la empresa española fue contratada por el Gobierno a partir del asilo a Assange, ya que "antes no había necesidad" de contar con un esquema de seguridad de esa magnitud. El exfuncionario explicó que la decisión de recurrir a una empresa española radica en que "hubiera sido mucho más difícil burocráticamente traer policías ecuatorianos que tengan derecho a trabajar o visa de diplomático" para operar en la sede diplomática de Ecuador en Londres.Dentro de la embajada, UC Global tenía la función de "brindar seguridad", lo que implicaba contar con un guardia propio permanentemente dentro de las instalaciones. El exfuncionario Narváez recordó que ese trabajador de seguridad era el responsable de "abrir y cerrar la puerta, registrar las visitas y manejar el sistema de cámaras de seguridad que fue implementado por la propia empresa".Asimismo, el entonces cónsul señaló que con el tiempo comenzaron a surgir "sospechas sobre esta empresa" tanto de parte del propio Assange, como de su equipo de abogados y los propios funcionarios de la embajada. El carácter de exmilitar de su fundador, Morales, contribuyó a que dentro de la oficina diplomática comenzara a considerarse la posible filtración de información. En ese marco, el ecuatoriano admitió que ya "no sorprende" la posibilidad de que la propia Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés, con un largo historial de intervencionismo) estadounidense estuviera detrás del espionaje.Para Narváez, la participación de EEUU detrás del espionaje ilegal dentro de la embajada de Ecuador es razón suficiente para invalidar el pedido de extradición de Assange hacia tierras estadounidenses, dado que "demuestra que sus perseguidores estaban usando métodos ilegales, accediendo a información protegida, a sus reuniones con sus abogados".Quito debe ser "parte acusadora"Narváez rememoró que, en el marco de la opacidad con la que se manejaba, la empresa UC Global no reportaba ante el Ministerio de Relaciones Exteriores, organismo del que dependen las embajadas, sino ante la Secretaría Nacional de Inteligencia de entonces. "Esto quiere decir que las condiciones del contrato e incluso los informes que esta empresa producía no llegaban a la embajada sino directamente para el contratante, que eran los servicios de Inteligencia en Quito", subrayó.El excónsul remarcó que si bien Morales plantea a la justicia española que la interceptación de comunicaciones que realizaba estaban dentro de lo solicitado por el Gobierno ecuatoriano, los funcionarios de cancillería y de la embajada que tenía a Assange alojado no conocían esas funciones.El exfuncionario cuestionó que, a pesar de que la investigación avanza en España, el caso no es abordado por el poder judicial ecuatoriano, que debería ocuparse, ya que los delitos fueron cometidos dentro de su sede diplomática. "En un país normal, si le has pagado tanto dinero y durante tanto tiempo a un contratista que luego ha cometido crímenes en tu jurisdicción, por supuesto que debes ser parte activa acusadora", consideró.Narváez lamentó que, por el contrario, la justicia ecuatoriana no ha sido proactiva a la hora de colaborar con los pedidos del poder judicial español, que ha solicitado que Ecuador corrobore la veracidad o falsedad de supuestos documentos presentados por Morales en su favor. Según Narváez, la documentación esgrimida por el exmilitar español para asegurar que el espionaje estaba dentro de sus potestades es falsificada.

