"La ayuda de EEUU a Kiev sólo prolonga la agonía del régimen de Zelenski"

El continuo apoyo militar de Estados Unidos a Ucrania sólo prolongará la agonía del régimen de Volodímir Zelenski, declaró a la prensa el embajador ruso en... 20.07.2023, Sputnik Mundo

"La ayuda estadounidense sólo prolongará la agonía del régimen de Zelenski. Provocará nuevas víctimas, incluso entre la población civil. Su sangre está totalmente en la conciencia de quienes deliran con ideas para infligir una 'derrota estratégica' a Rusia", dijo el diplomático al comentar la asignación de otro paquete de 1.300 millones de dólares de ayuda militar estadounidense a Kiev.Según el embajador, las autoridades estadounidenses "no tienen el valor de admitir" que los planes para derrotar a Rusia en el campo de batalla están fracasando. "Los neonazis ucranianos se han partido la cara contra las líneas del Ejército ruso. En un arrebato de cólera impotente, Washington envía nuevos misiles y municiones a los títeres. Así espera perjudicarnos", señaló Antonov. Agregó que "la resistencia y el coraje de los soldados rusos dejarán sobrios a los estrategas locales". "Cada día vemos nuevas confirmaciones de que la 'invulnerabilidad' de los equipos de fabricación occidental es un gran mito. Ningún 'paquete' multimillonario arreglará la desesperada situación de la junta de Kiev", subrayó el embajador ruso en el país norteamericano.Rusia remitió en su momento una nota a los países de la Organización del Tratado del Atlántico (OTAN) sobre los envíos de armas a Ucrania. El ministro ruso de Asuntos Exteriores, Serguéi Lavrov, afirmó que cualquier cargamento que contenga armas para Ucrania sería un objetivo legítimo para Rusia. El Ministerio de Asuntos Exteriores ruso agregó que los países de la OTAN han estado "jugando con fuego" al suministrar armas a Ucrania. El portavoz del Kremlin Dmitri Peskov señaló que el bombeo de armas a Ucrania desde Occidente no contribuye al éxito de las negociaciones entre Moscú y Kiev y tendrá un efecto negativo. Lavrov afirmó que Estados Unidos y la OTAN están directamente implicados en el conflicto de Ucrania, "no sólo suministrando armas, sino también entrenando al personal.... en el territorio del Reino Unido, Alemania, Italia y otros países".

