Ortega: en la cumbre con la UE, países de CELAC "no aceptaron al fascista presidente de Ucrania"

Durante el acto conmemorativo del 44 aniversario de la Revolución Sandinista, que tuvo lugar en la Plaza Parque Dignidad Augusto César Sandino, de Managua... 20.07.2023, Sputnik Mundo

En su discurso, el mandatario nicaragüense habló de que la reciente cumbre entre la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) y la Unión Europea fue la primera en muños años a la que asistió Nicaragua."Entonces fuimos a la reunión lógicamente porque no estamos por cortar comunicación con países con los cuales no compartimos sus políticas, en las que no respetan las leyes internacionales, en las que cometen crímenes abominables. Ellos quieren estar dirigiendo Nicaragua de acuerdo con los EEUU", acusó.Después de la III Cumbre de la CELAC con la UE se dio a conocer que el Gobierno de reconciliación y unidad nacional de Nicaragua apuntó que "no firmó, aprobó ni acompañó lo que fue anunciado, pomposa y mentirosamente, como Declaración de Consenso de la III Cumbre CELAC-Unión Europea"."Pero además no tenía sentido en la agenda de la UE y la CELAC meter esos temas", reiteró."Algunos presidentes les decían: 'ustedes se sacan rápidamente miles de millones para meterlo en Ucrania, y no puede sacar la plata para la lucha contra la pobreza, para proteger el medio ambiente aquí en esta región latinoamericana y caribeña'", describió."Nosotros presentamos allí un primer punto, que tiene que ver con la bombas estas de racimo que están prohibidas, los mismos gobernantes norteamericanos han dicho que estas bombas son terribles porque matan niños, matan a las gente, porque quedan regadas esas bombas por todos los lados... Una bomba cuando explota suelta bombitas y ellas caen regadas allá. Y está prohibido. La UE las ha prohibido también. Punto que presentamos: que se hizo llamado de no entregar ese tipo de bombas a Ucrania. Lo vetaron el punto", criticó.

