¿Qué errores de la estrategia de sanciones antirrusas de Occidente llevaron a su fracaso?

Los países occidentales subestimaron la capacidad de adaptación de la economía rusa y sobreestimaron la disposición de otros países a sumarse a las medidas... 20.07.2023, Sputnik Mundo

La economía rusa mostró una notable resistencia a las sanciones occidentales, afirmó el experto a la cadena alemana NTV. Según él, tras una leve recesión en 2022, se recuperó y se adaptó rápidamente a las medidas punitivas, sobre todo en aquellas áreas relacionadas directa o indirectamente con las operaciones de combate.Por el contrario, los intentos de Occidente de ejercer presión económica sobre Rusia han dado lugar a muchos cambios positivos en el país, subrayó el experto.En cuanto a las importaciones, varios bienes de consumo que antes del inicio del conflicto ucraniano solían importarse a Rusia de Occidente siguen entrando en el país a través de terceros Estados, apuntó Astrov. Agregó también que algunos productos fueron sustituidos por fuentes alternativas, por ejemplo de China.En este contexto, el analista opina que Occidente cometió varios errores en su estrategia de sanciones. En primer lugar, creyó erróneamente que la mayoría de los países del mundo se unirían a ella. "Probablemente, estaba claro que China no participaría [en las sanciones antirrusas]. Pero en el caso de la India, Brasil y otros países emergentes, [los Estados occidentales] esperaban una mayor cooperación", detalló.Asimismo, continuó Astrov, Turquía, Estado miembro de la OTAN, no solo no se sumó a las medidas punitivas, sino que incluso aumentó el comercio con Moscú. Otro factor importante es que Occidente subestimó la capacidad de adaptación de la economía de Rusia en comparación con países que fueron objeto de sanciones similares, como Irán, Venezuela o Corea del Norte, precisó el experto. Por tanto, en sus palabras, la economía rusa tiene más fuentes internas de crecimiento y oportunidades de diversificación y no puede compararse con la economía soviética. "Rusia es una verdadera economía de mercado. El espíritu emprendedor, especialmente de las pequeñas y medianas empresas, hizo posible la construcción comparativamente rápida de cadenas de suministro alternativas para muchas cadenas de suministro sancionadas", declaró Astrov, resumiendo que las sanciones antirrusas "fracasaron en gran medida".Rusia lanzó la operación militar especial en Ucrania en respuesta a la solicitud de las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, previamente reconocidas por Moscú como Estados soberanos, para que se les preste ayuda frente al genocidio por parte de Kiev. Varios países condenaron la operación y activaron varias baterías de sanciones individuales y sectoriales que buscan elevar el costo del conflicto para Moscú. Sin embargo, el presidente ruso, Vladímir Putin, destacó que las sanciones antirrusas perjudican más a los propios países que las imponen y desencadenan una crisis económica global.

