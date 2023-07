https://sputniknews.lat/20230720/un-tercio-de-tanques-m2-bradley-enviados-por-eeuu-a-kiev-han-sido-abandonados-danados-o-destruidos-1141732976.html

Un tercio de tanques M2 Bradley enviados por EEUU a Kiev han sido abandonados, dañados o destruidos

Un tercio de tanques M2 Bradley enviados por EEUU a Kiev han sido abandonados, dañados o destruidos

Lo afirma una publicación de la revista 'Military Watch'. "Las fuerzas ucranianas están sufriendo enormes pérdidas en su contraofensiva", resaltaron. 20.07.2023, Sputnik Mundo

Tras la entrega de vehículos de combate estadounidenses M2 Bradley a Ucrania en abril, varias fuentes occidentales han informado que al menos un tercio de los vehículos han sido percibidos visualmente como abandonados, dañados o destruidos, señala Military Watch en un artículo.La publicación recuerda que el New York Times ya había reportado que la 47ª Brigada Mecanizada, entrenada en Occidente para liderar la contraofensiva ucraniana, había perdido el 30% de sus tanques Bradley en solo dos semanas. Al respecto, Military Watch asegura, como ya lo han admitido hasta los propios funcionarios estadounidenses, que las fuerzas ucranianas están ganando poco terreno y sufriendo enormes pérdidas en el campo de batalla."En medio de grandes pérdidas, Ucrania ha retirado repetidamente sus tanques alemanes Leopard 2 del frente, mientras que otros de los tanques occidentales modernos, el Challenger 2 británico, no se sabe si fueron desplegado en combate", señalan.Fuentes del Departamento de Defensa estadounidense promocionaron previamente a los Bradley como "asesinos de tanques" y predijeron que proporcionarían "un nivel de potencia de fuego y armadura que traerá ventajas en el campo de batalla". Sin embargo, los vehículos han sido criticados por no estar blindados y, por lo tanto, insuficientemente protegidos para participar en conflictos de alta intensidad.Los tanques Leopard 1, de fabricación alemana, que se han entregado en cantidades mucho mayores, han seguido sufriendo pérdidas en combate, observan. En ese sentido, el artículo menciona que los helicópteros de ataque rusos han sido destacados en los informes occidentales y rusos por ser los principales responsables de la destrucción de los vehículos de las fuerzas ucranianas."Nuevas imágenes publicadas el 16 de julio por fuentes del Gobierno ruso muestran un Ka-52 disparando un Vikhr-1, que descendió sobre un vehículo ucraniano que en cuestión de segundos quedó envuelto en llamas", detalla. "Los misiles utilizan rondas HEAT (antitanque de alto explosivo), diseñadas específicamente para contrarrestar armaduras pesadas, incluida la armadura reactiva explosiva que Ucrania ha agregado al menos a algunos de sus vehículos fabricados en Alemania", añade.

