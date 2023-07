https://sputniknews.lat/20230721/abuelas-de-plaza-de-mayo-amlo-debe-responder-a-todos-los-dolores-que-sufre-el-pueblo-1141792282.html

Abuelas de Plaza de Mayo: AMLO "debe responder a todos los dolores que sufre el pueblo"

Abuelas de Plaza de Mayo: AMLO "debe responder a todos los dolores que sufre el pueblo"

La presidenta de las Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, dijo que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, debe responder a las... 21.07.2023, Sputnik Mundo

2023-07-21T15:16+0000

2023-07-21T15:16+0000

2023-07-21T15:16+0000

américa latina

andrés manuel lópez obrador

estela de carlotto

argentina

ciudad de méxico

méxico

desaparición forzada de 43 estudiantes en iguala

desaparición forzada

abuelas de plaza de mayo

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e7/07/15/1141792031_0:165:1600:1065_1920x0_80_0_0_36ae028288d08a178a972b71382fef42.jpg

La activista argentina se presentó en Palacio Nacional, en la Ciudad de México, donde se desarrolla la conferencia de prensa del jefe de Estado mexicano. Previo al evento, declaró a los medios que era la primera vez que veía en vivo al mandatario latinoamericano."Tiene que responder, por algo lo han votado. Es un señor que debe responder a todos los dolores que sufre el pueblo (...). No voy a entrar a hablar de este país donde hay una diferencia notable, porque es de años y otro tipo de dolor. Hay sectores donde, prácticamente, como pasó con los estudiantes [de Ayotzinapa], la gente desaparece. En Argentina eso ya no pasa", destacó.Además, De Carlotto pidió a López Obrador no abandonar a la población en su lucha por encontrar a las personas desaparecidas. De acuerdo con datos de la Secretaría de Gobernación de México (SEGOB), hay 110,908 mexicanos en esa situación en el país. Los casos datan desde 1962 hasta este 21 de julio de 2023."Deseo que el presidente [de México] no abandone a la gente en esto. No tengo un consejo, pero sí el derecho como una abuela que soy y una sudamericana, [de decir] que quienes gobiernan es para al pueblo", dijo.Minutos más tarde, fue invitada por el mandatario mexicano a hablar en la conferencia, donde dedicó unas palabras a la población."'Nunca más' no es una palabra, es una necesidad para todos los pueblos de Latinoamérica (...). México, para la Argentina, es un país hermanísimo (...). Aquí encontramos un nieto y lo llevamos con su papá [al territorio argentino]. Lo que está pasando en este país de bueno y malo, también lo vivimos en la Argentina", afirmó la activista."Estrechemos los abrazos de toda Latinoamérica, por la verdad, la memoria, la justicia y el 'nunca más'", concluyó.A principios de 1977, se integró el primer grupo de mujeres que cada jueves reclamaba por el paradero de sus hijos desaparecidos ante la sede del Gobierno, en la plaza que les dio nombre, Plaza de Mayo. Con el paso del tiempo, algunas de estas mujeres, que habían constituido Madres de Plaza de Mayo, crearon otra asociación para buscar a los nietos nacidos en cautiverio, Abuelas de Plaza de Mayo.Ellas buscan restituir la identidad de alrededor de 500 niños, sus nietos, robados a sus legítimas familias por representantes de la dictadura militar, la mayoría de los cuales nacieron en cautiverio y fueron adoptados de forma ilegal. La entidad ha encontrado hasta el momento a 132 nietos.

https://sputniknews.lat/20230410/abuelas-de-plaza-de-mayo-solicita-ser-amicus-curiae-en-causa-sobre-torturas-en-malvinas-1137957917.html

argentina

ciudad de méxico

méxico

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

andrés manuel lópez obrador, estela de carlotto, argentina, ciudad de méxico, méxico, desaparición forzada de 43 estudiantes en iguala, desaparición forzada, abuelas de plaza de mayo