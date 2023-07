https://sputniknews.lat/20230721/asi-se-forjan-los-operadores-de-drones-de-combate-de-rusia--video-1141759170.html

Así se forjan los operadores de drones de combate de Rusia | Video

Así se forjan los operadores de drones de combate de Rusia | Video

Desde el inicio del conflicto ucraniano, Rusia ha aumentado considerablemente no solo la producción de propios drones de ataque y reconocimiento, sino también... 21.07.2023, Sputnik Mundo

2023-07-21T18:54+0000

2023-07-21T18:54+0000

2023-07-21T18:54+0000

defensa

seguridad

distrito militar central

rusia

📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania

🛡️ fuerzas armadas

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e7/07/14/1141759247_0:144:3129:1904_1920x0_80_0_0_db46faefe4f6dd79513e8dacdb1a7d8a.jpg

En los campos de entrenamiento, como el del Distrito Militar Central que podemos observar en estas imágenes, los uniformados rusos estudian peculiaridades técnicas del uso de drones no solo en programas de simulación de computadora, sino también con ejercicios en condiciones cercanas a la realidad contra objetivos blindados. Así, en posiciones de retaguardia hay todas las instalaciones de entrenamiento necesarias para enseñar a los efectivos el manejo eficaz y ágil de varios tipos de aeronaves no tripuladas.El conflicto ucraniano demuestra que las fuerzas aéreas tradicionales, como la aviación, ya no son suficientes para controlar con éxito lo que sucede en el cielo. Así, los 'pájaros' más pequeños se han convertido en una parte integral de cualquier misión de combate. En este sentido, una aeronave no tripulada suspendida en el cielo constituye una de las principales formas de reconocimiento en el frente. Además, corrigen el fuego de artillería y se utilizan para atacar al enemigo con la variante kamikaze.Rusia lanzó su operación militar especial para defender las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, previamente reconocidas por Moscú como Estados soberanos, frente al genocidio cometido por parte de Kiev. Uno de los objetivos fundamentales de la operación militar especial es la desmilitarización y desnazificación de Ucrania.

https://sputniknews.lat/20230719/resistencia-fallida-el-dron-kamikaze-lancet-destruye-el-sistema-ucraniano-strela-10--video-1141697569.html

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

seguridad, distrito militar central, rusia, 📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania, 🛡️ fuerzas armadas