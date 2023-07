https://sputniknews.lat/20230721/casa-blanca-las-perdidas-de-las-fuerzas-ucranianas-en-la-contraofensiva-son-significativas-1141804848.html

Casa Blanca: "Las pérdidas de las fuerzas ucranianas en la contraofensiva son significativas"

Las fuerzas armadas ucranianas están sufriendo grandes pérdidas en su contraofensiva, según declaró en un foro en Aspen el asesor de Seguridad Nacional de... 21.07.2023, Sputnik Mundo

Sullivan también señaló que las Fuerzas Armadas ucranianas no habían utilizado todas las fuerzas disponibles en los combates y estaban esperando el momento oportuno. A su vez, Washington está asesorando a Kiev sobre esta cuestión, pero la decisión sigue siendo de este último, añadió.Anteriormente el presidente ruso, Vladímir Putin, también hizo hincapié en que las unidades de las Fuerzas Armadas de Ucrania han sufrido enormes pérdidas que ascienden a decenas de miles de personas en el marco de su contraofensiva, y a Kiev le resulta cada vez más difícil llevar un nuevo contingente al frente.Subrayó que a pesar de las "redadas constantes, de la movilización total en todo el país", a Kiev le resulta cada vez más difícil reclutar soldados. Asimismo, Putin destacó que la contraofensiva de Ucrania no rinde frutos. "No hay resultados, al menos hasta ahora no los hubo", subrayó.El asesor de Seguridad Nacional de EEUU, Jake Sullivan, por su parte, agregó que Estados Unidos y los países de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) deben pensar en la reacción de Rusia cuando elijen ayudar a Ucrania, en favor de la estabilidad y la seguridad mundial.El envío de F-16 a Kiev"Vamos a actuar lo más rápido posible para enviar esa capacidad a Ucrania", afirmó, además, el funcionario de la Casa Blanca.El ministro de Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, advirtió semanas atrás que los planes de Washington para enviar aviones F-16 a Kiev constituyen una "amenaza de Occidente en la esfera nuclear", ya que estas aeronaves son capaces de transportar armas atómicas.El diplomático subrayó que con esos F-16 Estados Unidos "crea el riesgo de un enfrentamiento armado directo con Rusia", lo que podría tener consecuencias catastróficas.Numerosos países condenaron la operación militar especial que Moscú lanzó en Ucrania el 24 de febrero de 2022 y apoyan a Kiev con el suministro de armas, donaciones, ayuda humanitaria y sanciones contra Moscú.Rusia envió notas de protesta a todos los países que envían armamento al país vecino.El Gobierno de Putin advirtió en reiteradas ocasiones que la OTAN está "jugando con fuego" al suministrar armas a Ucrania, y que los convoyes extranjeros con armamento serían "objetivo legítimo" para el Ejército ruso nada más cruzar la frontera.

