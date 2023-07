https://sputniknews.lat/20230721/el-presidente-de-argentina-busca-avanzar-en-acuerdo-con-fmi-tras-dialogo-con-su-directora-1141801254.html

El presidente de Argentina busca avanzar en acuerdo con FMI tras diálogo con su directora

BUENOS AIRES (Sputnik) — El presidente de Argentina, Alberto Fernández, informó que tuvo una conversación con la directora gerente del Fondo Monetario... 21.07.2023

américa latina

argentina

alberto fernández

fondo monetario internacional (fmi)

"Hoy [21 de julio] a la mañana hablé con Kristalina, cambiamos algunas ideas y espero que podamos avanzar", deslizó el mandatario en declaraciones a Radio10. El Gobierno argentino está abocado a la reformulación de un acuerdo alcanzado en marzo de 2022 para refinanciar el préstamo de 44.000 millones de dólares otorgado en 2018 al Ejecutivo de Mauricio Macri (2015-2019). El ministro de Economía y precandidato del oficialismo a la presidencia, Sergio Massa, está "particularmente involucrado en la negociación", señaló el gobernante peronista. El mandatario se mostró optimista de que su gestión podrá "avanzar y encontrar los acuerdos necesarios" para que no se frustre el crecimiento del país, y reconoció que su Gobierno espera una pronta resolución. "Estas cosas cuanto antes se resuelvan mejor, por la incertidumbre", comentó.El jefe de Estado reconoció que las negociaciones con el FMI "son difíciles cuando uno busca preservar sus decisiones propias".En otra parte de la entrevista, el presidente defendió que durante su gestión, que llegará a término en diciembre, ha actuado "con absoluta honestidad"."Aquí he dejado todo y no me he llevado nada", sostuvo.La nación sudamericana, que es la mayor deudora del FMI, tiene pendiente la quinta de las 10 auditorías trimestrales del organismo que supervisan el cumplimiento del programa, sobre la base del cual el país se comprometió a reducir el déficit fiscal a 1,9% en 2023 y 0,9% en 2024.

argentina

