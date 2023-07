Hong Kong homenajea a Bruce Lee en el 50 aniversario de su muerte

© AFP 2023 / May James

A pesar de su corta vida, Bruce Lee apareció en 36 películas y se convirtió en un reformador de las artes marciales chinas. Algunas de sus películas más famosas son The Way of Dragon (El Paso del Dragón), Fist of Fury (Puños de Furia), Enter the Dragon (Operación Dragón) y The Big Boss (El Gran Jefe).