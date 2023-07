https://sputniknews.lat/20230721/la-petrolera-saudi-aramco-compra-el-10-en-rongsheng-petrochemical-por-3400-millones-1141797912.html

La petrolera Saudi Aramco compra el 10% en Rongsheng Petrochemical por $3.400 millones

MOSCÚ (Sputnik) — La compañía estatal saudí de petróleo y gas Saudi Aramco completó la compra de un 10% de las acciones de la empresa china Rongsheng... 21.07.2023, Sputnik Mundo

"Aramco, una de las principales empresas químicas y energéticas integradas del mundo, ha concluido con éxito la adquisición de una participación de 10% en Rongsheng Petrochemical Co. Ltd. por 24.600 millones de yuanes [3.400 millones de dólares a cambio actual] a través de su filial Aramco Overseas Company BV, con sede en los Países Bajos", informó el servicio de prensa de la compañía saudí. Según el comunicado, el acuerdo estipula la extensión de las actividades de Saudi Aramco en China, incluido el suministro de 480.000 barriles diarios de petróleo árabe a la mayor refinería integrada y el complejo químico de China, propiedad de Zhejiang Petroleum and Chemical Co. Ltd (ZPC), afiliada a Rongsheng Petrochemical. La refinería de ZPC, según la nota, tiene capacidad para procesar 800.000 barriles de petróleo diariamente, así como producir 4,2 millones de toneladas métricas de etileno anualmente.

