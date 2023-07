https://sputniknews.lat/20230721/las-corrientes-en-chorro-y-los-domos-de-calor-impulsan-el-aumento-de-la-temperatura-global-1141781346.html

Las corrientes en chorro y los "domos de calor" impulsan el aumento de la temperatura global

Las corrientes en chorro y los "domos de calor" impulsan el aumento de la temperatura global

De acuerdo con los científicos, las olas de calor y las inundaciones que afectan simultáneamente a vastas zonas de Europa, Estados Unidos y Asia se deben a la estructura específica de la corriente en chorro, que crea una serie de "domos de calor" que, a su vez, elevan las temperaturas.En las regiones situadas al sur de las curvas en U se forman cúpulas de calor que elevan la temperatura en su interior, ya que el aire caliente queda atrapado y se calienta al ser empujado hacia abajo.Varias zonas en la Tierra están "sufriendo enormemente" bajo estas cúpulas de calor que llevan "aparcadas en su sitio" alrededor de un mes, comentó a Financial Times Jennifer Francis, científica del Centro de Investigación Climática Woodwell.Después de que junio de 2023 fuera el mes más caluroso del que se tenga registro, la Organización Meteorológica Mundial anunció que los datos preliminares mostraban que principios de julio había sido la "semana más calurosa jamás registrada". Las agencias meteorológicas nacionales informaron de temperaturas récord en lugares como Xinjiang (China), donde se alcanzaron los 52,2 °C a mediados de julio, y Roma (Italia), donde se alcanzaron los 41,8 °C. Olas de calor simultáneas también afectaron a parte de EEUU, Europa y China en similar época el año 2022, cuando se observó la "onda número cinco".Aunque las temperaturas extremas pueden producirse en ausencia de un patrón de "onda número cinco", la presencia de este fenómeno natural puede provocar tales temperaturas, ya que crea una red de domos de calor, que, a su vez, son capaces de reproducirse por sí mismos, por el hecho de que el suelo, estando caliente y seco, puede calentarse aun más rápidamente por la falta de humedad. Si no fuera de ese modo, podría evaporarse y ayudar a enfriar la atmósfera.En la actualidad, las olas de calor marinas en los océanos Pacífico y Atlántico también "vierten calor a la atmósfera", afirmó Francis. Los expertos recordaron también sobre el fenómeno meteorológico El Niño, cuyas consecuencias se dejen sentir en los próximos meses, a medida que el fenómeno se debilite. No obstante, en opinión de los meteorólogos, es probable que este año 2023 y el próximo sean inusualmente calurosos. De cara al futuro, los científicos esperan que la estructura ondulatoria de la corriente en chorro continúe en agosto, aunque podría cambiar de patrón o de ubicación, lo que provocaría cambios en las regiones afectadas por los domos de calor y las precipitaciones. En junio, por ejemplo, esa corriente se encontraba en una posición ligeramente diferente, lo que provocó que el Reino Unido experimentara temperaturas inusualmente cálidas y que Europa soportara fuertes precipitaciones e inundaciones.El patrón de "onda número cinco" es menos frecuente en invierno en el hemisferio norte, ya que hay más energía en la atmósfera generada por fenómenos meteorológicos como tormentas, lo que permite a la corriente en chorro surcar las posibles olas, según las palabras de Paul Davies, meteorólogo jefe de la Oficina Meteorológica del Reino Unido.Davies también informó que "se necesita algo bastante grande" para que se produzca un patrón de este tipo, como "una gran cantidad de energía procedente de tormentas tropicales". Además, hay indicios de que esta onda podría estar desplazándose y cambiando todavía más, formando una "onda número 6", lo que significaría una curva adicional en forma de U, pronosticó el meteorólogo británico.

