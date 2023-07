https://sputniknews.lat/20230721/rusia-desarrolla-radares-portatiles-contra-drones-navales-1141783536.html

Rusia desarrolla radares portátiles contra drones navales

Rusia desarrolla radares portátiles contra drones navales

Rusia ha elaborado radares portátiles capaces de detectar eficazmente embarcaciones no tripuladas, declaró a Sputnik el director general de la Planta de... 21.07.2023, Sputnik Mundo

2023-07-21T12:32+0000

2023-07-21T12:32+0000

2023-07-21T12:32+0000

defensa

rusia

radares

drones

industria

🛡️ industria militar

🏛️ compañías

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e7/07/15/1141782846_0:35:2440:1408_1920x0_80_0_0_889c2f069fa8b3a4a8ac1add5ce7f226.jpg

El miniradar es una estación multifunción portátil. Su peso con un dispositivo giratorio y baterías no supera los 25 kilogramos. Inicialmente, tales estaciones se desarrollaron para proteger infraestructuras críticas contra aeronaves no tripuladas y detectar vehículos terrestres.Como resultado, tales complejos pueden utilizarse con éxito para defender estructuras como el puente de Crimea, bases marítimas y otras instalaciones costeras de los ataques de embarcaciones no tripuladas. Este aspecto fue abordado por un destacado experto ruso en drones y redactor jefe de la revista Bespilótnaya Aviatsia, Denís Fedutínov. Así, indicó que debido a su portabilidad, no requiere infraestructura adicional. "Al mismo tiempo, su alcance de detección de seis kilómetros para objetos de superficie de pequeño tamaño, con la velocidad máxima de 43 nudos [casi 80 km/h] de los drones navales ucranianos declarada anteriormente en fuentes abiertas, garantizará la notificación a los servicios de seguridad pertinentes al menos cuatro minutos antes del contacto".El experto añadió que los radares serán capaces de rastrear la ubicación exacta de las embarcaciones no tripuladas "en todo momento y a cualquier hora del día". Tal disponibilidad de información coordinada sobre los objetivos, incluso en condiciones meteorológicas difíciles, con una reserva de varios minutos, permitirá destruir eficazmente los drones ucranianos en la aproximación al puente, profundizó Fedutínov.Además, especificó que los radares de este tipo suelen utilizar el alcance milimétrico de la señal de sondeo, por eso son capaces de detectar eficazmente objetos aéreos, terrestres y marítimos. Esta tecnología ayuda significativamente a detectar drones navales que prácticamente no se elevan por encima del agua, incluidos los drones ucranianos, que, de acuerdo con datos públicos, miden entre cinco y seis metros de largo.El 17 de julio de 2023, dos drones navales ucranianos destruyeron una pila del puente de Crimea, causando el derribo de varios tramos. Una pareja que viajaba por el puente en ese momento perdió la vida y su hija menor de edad fue hospitalizada. Desde Moscú tildaron el incidente de atentado terrorista organizado desde Ucrania con ayuda de EEUU y el Reino Unido.

https://sputniknews.lat/20230720/que-son-los-drones-navales-y-de-donde-los-puede-obtener-ucrania-1141678372.html

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

rusia, radares, drones, industria, 🛡️ industria militar, 🏛️ compañías