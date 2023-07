https://sputniknews.lat/20230721/rusia-esta-abierta-a-cooperar-con-paises-amigos-como-brasil-en-el-campo-de-la-medicina-nuclear-1141769191.html

Rusia está abierta a cooperar con países amigos como Brasil en el campo de la medicina nuclear

La ciencia nuclear rusa está presente en hospitales y clínicas de salud brasileñas a través de radiofármacos esenciales para el diagnóstico y tratamiento de... 21.07.2023, Sputnik Mundo

Durante la ceremonia de apertura del Foro Internacional de Expertos BRICS en Medicina Nuclear, organizado por el Ministerio de Salud de Rusia y Rosatom, el embajador brasileño en Moscú, Rodrigo Baena Soares, destacó la importación de insumos rusos al país sudamericano. Baena Soares indicó que se requiere cooperación internacional para superar el desafío de garantizar una salud pública de calidad a grandes grupos de población, como en el caso de Brasil."Nuestro país garantiza el acceso a la salud de calidad como un derecho constitucional, y el sector de la medicina nuclear tiene un impacto directo en la vida de los brasileños de todas las clases sociales", enfatizó el embajador. "La medicina nuclear salva vidas". De acuerdo con el director general de Rosatom HealthCare, Ígor Obrubov, una división de la empresa estatal rusa de energía atómica especializada en la fabricación de equipos médicos, la cooperación bilateral Brasil-Rusia en el sector nuclear es sólida.Actualmente, la empresa rusa atiende cerca del 30% de la demanda del mercado brasileño, enviando semanalmente radioisótopos, como molibdeno 99, lutecio 177 y yodo 131, a centros de salud de todo el país.El Gobierno brasileño, sin embargo, también está interesado en iniciar la producción de radioisótopos a nivel nacional, aunque a escala de investigación. La construcción del reactor multipropósito en el gigante sudamericano generó que la producción de los insumos volviera al tope de la agenda del Ministerio de Ciencia y Tecnología en 2023.Pese a esto, especialistas brasileños presentes en el foro, que se inauguró este 20 de julio en Moscú, explican que el reactor no reemplazá necesariamente la importación de radioisótopos de países como Rusia."El reactor permite la investigación y el desarrollo de nuevos radioisótopos que, en el futuro, pueden ser fundamentales para el tratamiento de enfermedades", abundó.Rusia, por el contrario, podría ampliar su papel como proveedor clave de medicina nuclear e incluir proyectos de formación de personal y de intercambio de tecnología, argumentaron los brasileños presentes en el foro. "Tenemos una gran necesidad de tener acceso a estos radioisótopos, no solo desde el punto de vista del suministro, sino también de la experiencia para producirlos", dijo a Sputnik Brasil el presidente de la Sociedad Brasileña de Medicina Nuclear, Rafael Lopes. "Este proceso podría darse en el ámbito universitario brasileño".En tanto, el director general de Rosatom HealthCare, Igor Obrubov, planteó también la posibilidad de compartir tecnología en el campo de los radiofármacos y equipos."La situación internacional hace que los países busquen obtener su soberanía tecnológica. Está claro que desarrollar internamente todas las áreas no es posible, entonces creo que los BRICS [grupo integrado por Brasil, Rusia, China, la India y Sudáfrica] pueden unirse para generar sinergia entre los sectores tecnológicos más desarrollados de cada país", argumentó Obrubov. "Las tecnologías se pueden compartir y Rosatom no es una excepción".La comunidad de salud brasileña, a su vez, podría compartir su amplia experiencia en la aplicación clínica de la medicina nuclear con sus socios rusos.Además de su contribución en el área de la medicina, Rosatom puede desempeñar un papel relevante en la garantía de la seguridad alimentaria brasileña, a través de la aplicación de tecnología nuclear en productos alimenticios."Estamos ofreciendo a los países latinoamericanos los servicios de nuestro Centro de Irradiación Multifuncional, que brinda irradiación de baja dosis para productos alimenticios, con el objetivo de eliminar impurezas y aumentar su calidad y durabilidad", reveló Obrubov. "Con la ayuda de nuestro método, el tiempo de almacenamiento de los productos se triplica. De hecho, esto tiene un efecto positivo en la seguridad alimentaria de cualquier país", sostuvo.El Centro de Irradiación Multifuncional de Rosatom tiene sus métodos certificados por la Agencia de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO, por su sigla en inglés) y la Agencia Internacional de Energía Atómica (OIEA). Además de su sede en la ciudad rusa de Lytkarino, la empresa está construyendo una nueva sucursal en Óbninsk, la próxima ciudad que alojará el Foro Internacional de Especialistas en Medicina Nuclear de los BRICS."Estamos totalmente abiertos a ampliar la cooperación con socios de países amigos como Brasil [...] después de todo, el diálogo entre socios siempre logra resultados más sólidos", concluyó Obrubov.

