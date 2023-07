https://sputniknews.lat/20230721/una-cueva-cerca-de-jerusalen-muestra-indicios-de-su-uso-como-portal-al-inframundo--fotos-1141758458.html

Una cueva cerca de Jerusalén muestra indicios de su uso como "portal al inframundo" | Fotos

Una cueva cerca de Jerusalén muestra indicios de su uso como "portal al inframundo" | Fotos

Una cueva situada en las colinas occidentales de Jerusalén podría haber sido un lugar de profecía divina, donde los gentiles de la época romana intentaban...

En las grietas de la cueva se encontraron tres cráneos y más de 100 lámparas de cerámica. Dos arqueólogos israelíes especulan en un nuevo artículo con la posibilidad de que fueran utilizados para conjurar a los espíritus de los muertos y sus secretos, una práctica conocida como nigromancia.La cueva de Te'omim se estudia desde 1873, y los expertos sospechan desde hace tiempo que el agua de manantial que fluye por el sistema subterráneo se consideraba curativa para quienes la utilizaron entre el año 4000 a.C. y el siglo IV de nuestra era.Sin embargo, no fue hasta la década de 1970 cuando los arqueólogos descubrieron una serie de pasadizos secretos que conducían a otras cámaras interiores ocultas.En estas zonas ocultas abundaban grietas largas y estrechas que albergaban artefactos arqueológicos incrustados, como monedas, cerámica, armas de metal y, lo que es más importante, lámparas y cráneos.Los escasos restos humanos no estaban precisamente a la vista. Por ejemplo, se encontró un cráneo con cuatro lámparas de finales de la época romana escondidas en una grieta de difícil acceso.Los arqueólogos tuvieron que utilizar largos palos con ganchos de hierro para recuperar estos objetos de su escondite.Debido a que las lámparas estaban enterradas muy profundamente en la roca, es dudoso que se utilizaran para iluminar la cueva.En cambio, los antiguos escritos de la época sugieren que el movimiento de las llamas se consideraba una forma clave de comunicarse con demonios, espíritus o dioses. Las calaveras también se asociaban a la brujería, y se creía que las dagas, espadas y hachas protegían a los creyentes de los malos espíritus."La cueva de Te'omim, en las colinas de Jerusalén, reúne todos los elementos cultuales y físicos necesarios para servir de posible portal al inframundo", escriben Eitan Klein, de la Autoridad de Antigüedades de Israel, en el Colegio Académico de Ashkelon, y Boaz Zissu, de la Universidad Bar-Ilan.En estudios anteriores sobre la cueva se había teorizado que en su día fue un lugar sagrado de culto para una deidad del inframundo, pero no fue hasta que se encontraron tres cráneos humanos cuando los arqueólogos empezaron a sospechar que aquí también se llevaban a cabo prácticas mágicas rituales.Fuentes escritas de la época romana y griega sugieren que las brujas practicaban la nigromancia en tumbas o santuarios subterráneos, y los cráneos eran un elemento clave.En la isla griega de Lesbos, por ejemplo, un antiguo pasaje sugiere que el cráneo de Orfeo estaba "alojado en una profundidad", donde cantaba "sus profecías en una cámara de tierra".Otros escritos griegos de los siglos IV y V hablan de hechizos para sellar la boca de los cráneos de modo que ya no pudieran hablar.Los descubrimientos paralelos en la historia judía en concreto no son tan comunes; sin embargo, hay pruebas de que los rabinos de esta época sabían que los cráneos se utilizaban para la nigromancia en el mundo grecorromano.Las cuevas, de hecho, eran consideradas lugares clave de idolatría por los líderes religiosos judíos. Un famoso texto sobre tradiciones orales judías sugiere que hasta 80 mujeres que trabajaban en una cueva al sur de Tel Aviv fueron ahorcadas en una ocasión por sus brujerías clandestinas."Por lo que sabemos, aparte del uso de cráneos para brujería y nigromancia, los rituales con cráneos humanos apenas se mencionan en las fuentes clásicas", señalan los dos arqueólogos.

